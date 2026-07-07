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Se incendia una bodeguita del Fraccionamiento Colinas de Altamira

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Por Diana Alvarado

La movilización de los cuerpos de emergencia se registró tras el reporte de un incendio en una bodeguita ubicada en el Fraccionamiento Colinas de Altamira.

Al arribar al lugar para verificar la situación, se constató que vecinos del sector ya habían logrado controlar el fuego utilizando cubetas con agua, evitando que las llamas se propagaran a otras áreas.

Afortunadamente, no se reportan personas lesionadas. Las autoridades realizarán las inspecciones correspondientes para determinar las causas que originaron el incendio.

Se recomienda a la ciudadanía reportar de inmediato cualquier conato de incendio al 911 y evitar exponerse a situaciones de riesgo.

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