TAMAULIPAS: Alertan por alza de enfermedades gastrointestinales

*En otros padecimientos, la fiebre tifoidea acumula 93 casos, con 11 hombres y 82 mujeres, mientras que las otras salmonelosis suman 241 casos, divididos entre 85 hombres y 156 mujeres. La fiebre paratifoidea registra 21 casos, con 18 hombres y tres mujeres.

Enrique Jonguitud

Las enfermedades infecciosas del aparato digestivo mantienen una alta incidencia en Tamaulipas durante 2026, al acumular más de 70 mil casos hasta la semana epidemiológica 20, de acuerdo con los registros preliminares del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica.

El mayor peso dentro de las estadísticas corresponde a las infecciones intestinales por otros organismos y las mal definidas, que concentran 67 mil 272 casos en la entidad, con 31 mil 824 pacientes hombres y 35 mil 448 mujeres, convirtiéndose en el principal padecimiento digestivo reportado en Tamaulipas.

La cifra representa un aumento respecto al mismo periodo de 2025, cuando se contabilizaron 64 mil 857 casos de este tipo de infecciones, de acuerdo con los datos epidemiológicos, que incluyen información acumulada de ambos sexos.

Entre otros padecimientos relacionados con problemas gastrointestinales, el reporte señala que la intoxicación alimentaria bacteriana registra 188 casos durante 2026, al sumar 79 hombres y 109 mujeres afectados en Tamaulipas.

La amebiasis intestinal también forma parte de las enfermedades con presencia en el estado, con 565 casos acumulados, de los cuales 207 corresponden a hombres y 358 a mujeres. Asimismo, las infecciones intestinales provocadas por protozoarios alcanzan 390 registros.

En otros padecimientos, la fiebre tifoidea acumula 93 casos, con 11 hombres y 82 mujeres, mientras que las otras salmonelosis suman 241 casos, divididos entre 85 hombres y 156 mujeres. La fiebre paratifoidea registra 21 casos, con 18 hombres y tres mujeres.

El panorama epidemiológico también incluye enfermedades parasitarias como la giardiasis, con 129 casos acumulados, y otras helmintiasis con mil 109 casos, además de registros de ascariasis y enterobiasis. El informe destaca que no se reportan casos de cólera en Tamaulipas durante el periodo analizado, aunque continúa la vigilancia sobre enfermedades relacionadas con infecciones intestinales, alimentos y parásitos.