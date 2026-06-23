Aprovecharán Xilitla y Tampico Promoción Turística al Máximo en Mundial y Verano

*Buscan captar más visitantes de común acuerdo

Raúl Gallegos

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya, anunció que reforzarán la promoción turística con el municipio de Xilitla, San Luis Potosí con quién tienen un hermanamiento signado, con el objetivo de aprovechar al máximo la visita de turistas internacionales derivado de la euforia mundialista que se vive en el país.

Luego de haber participado como invitada en un evento de Récord Guiness celebrado el fin de semana en aquel municipio, la jefa de la comuna dejó claro que el intercambio turístico está basado en la promoción de sus museos, y de puntos muy específicos relacionados con la diversión y cultura de ambas ciudades.

Destacó, que los dos alcaldes ponderan el tema de la llamada industria sin chimeneas y buscan sacarle provecho al tema mundialista, y la próxima temporada vacacional de verano.

«Me comentó el alcalde de Xilitla que le han llegado visitantes de Túnez y Turquía y les interesa mucho la cultura, y en ese sentido acordamos promocionarnos mutuamente», dijo

Villarreal, explicó que Tampico está a escasas tres horas de distancia con Xilitla, y en ese sentido, recalcó, ambos municipios tienen una oferta turística definida que ofrecer a los visitantes.

«Tenemos la ruta de los museos y el objetivo es continuar abonando al intercambio turístico y la promoción, además de seguir aprovechando nuestro hermanamiento», acotó

Recalcó, que la sinergia vacacional entre Xilitla y Tampico seguirá ya que también está en puerta la temporada de verano, con la que esperan obtener buenos números en afluencia y derrama económica.

Finalmente, recalcó que Tampico ya tiene la mira puesta en el tianguis turístico nacional «Pueblos Mágicos» que tendrá como sede el Conexpo Exposiciones y la velaria de la Laguna del Carpintero, hasta donde llegarán 177 municipios de todo el país, para mostrar sus atractivos basados en sus raíces y costumbres enfocados en el tema.