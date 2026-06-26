Glosas

Por Miguel Garay Ávila

A 48 años de los disturbios en Matamoros

Un suceso policiaco presuntamente utilizado por la fuerza del Estado, por venganza contra el líder obrero AGAPITO GONZÁLEZ CAVAZOS y sometimiento político a la administración municipal que encabezaba el Dr. ANTONIO CAVAZOS GARZA.

Cinco muertos, muchas decenas de comercios del centro histórico de Matamoros fueron saqueados, varios de ellos incendiados, la Presidencia Municipal lapidada, saqueada e incendiada.

Hoy 26 de Junio de 2026 se cumplen 48 años de aquel acontecimiento que le dio la vuelta al mundo, ocurrido un 26 de junio de 1978, que hizo venir a corresponsables de medios de

Comunicación de varios países.

La ciudad entera fue un caos durante cuatro días.

Los disturbios fueron en el centro de Matamoros, y en el edificio de la Cárcel Municipal que estaba en aquel entonces en las

Calles González y 21, rodeada de oficinas municipales de policía municipal u Judicial del Estado, pero también de agencias del Ministerio Público y Juzgados Penales. Todas esas oficinas fueron vandalizadas e incendiadas.

Fuga de reos no hubo, porque llegó el Ejército, y resguardo la entrada de dicha prisión.

Como reportero del periódico El Bravo y teniendo un servidor 23 años de edad, ahora tengo 71, fui comisionado para cubrir una protesta estudiantil frente a la Presidencia Municipal, en la Plaza Hidalgo. Como fotógrafo, me acompañó el ya fallecido MANUEL LECHUGA GONZÁLEZ, muy amigo mío y compañero de un sin fin de acontecimientos.

Aunque desde una semana antes ya estaba cubriendo el tema de las protestas, que se iniciaron por la muerte de Salvador Barrios Barba, a manos del agente de la Policía Municipal Jesús Vargas. Salvador, era estudiante de la Secundaria Número 4, de la colonia Sección 16, aunque él era residente de la colonia Mariano Matamoros.

El lunes 19 de junio, de 1978, a media mañana, el estudiante SALVADOR BARRIOS BARBA de 14 años, fue detenido junto con otro jovencito en la plaza de la colonia Mariano Matamoros por agentes preventivos y porque supuestamente se resistió al arresto, fue golpeado con brutalidad por el policía Jesús Vargas.

Salvador fue excarcelado la mañana del martes 20 y llevado al Seguro Social donde por la noche se le practicaba una intervención quirúrgica al presentar un cuadro de peritonitis aguda, a consecuencia de desgarres internos originados por los golpes sufridos.

No resistió. Murió esa noche, poco antes de las 21:00 horas.

Se vino una protesta con pocos asistentes el viernes 23 de junio, exigiendo justicia y solicitando castigo al policía golpeador y cese para el Inspector de Policía EMILIANO DEL TORO FARÍAS y los Comandantes ESTEBAN CASAS NEVARES y JOSÉ PAREDES, los tres recomendados y de su círculo de seguridad del líder obrero AGAPITO GONZÁLEZ.

Se convocó a una segunda manifestación para el lunes 26 de junio, acudiendo más de dos mil quinientas personas, entre estudiantes, maestros y padres de familia, con la

Misma petición de días anteriores.

El Alcalde ANTONIO CAVAZOS GARZA, también de la gente de DON AGAPITO, se negó a cesar a los jefes policíacos y no solamente eso, dijo a los manifestantes que el muchacho había muerto porque ya le tocaba.

La reacción, los estudiantes, los encabezados por el líder estudiantil del Tecnológico GABRIEL HERNÁNDEZ ALCANTAR, a pedradas corrieron al Alcalde, y luego lapidaron la fachada del Palacio Municipal.

Hasta allí hubieran quedado las cosas, pero aparecieron varios sujetos altos, delgados, eran porros agitadores profesionales enviados desde Ciudad Victoria, que azuzaron a los manifestantes y a toda persona y hasta pandillerillos y se iniciaron los disturbios a eso de las 6:30 de la tarde de ese lamentable 26 de junio de 1978.

A las 8:30 de la noche entró el Ejército, dirigido por el General tampiqueño MANUEL SÁNCHEZ ROCHA que estaba como Comandante de la Guarnición de la Plaza. La ciudad había quedado sin policías desde horas antes de iniciarse la protesta.

Fue una noche de terror. Muerte, saqueo, incendio.

Los siguientes tres días, es decir martes 27, miércoles 28 y jueves 29 de junio, se registraron incidentes en diferentes partes de la ciudad.

Ese jueves 27, a eso de las 4:00 de la tarde, todavía un auto fue volteado con las llantas hacia arriba por jóvenes en la calle 7 y Matamoros, frente al Hotel Ritz y Banco Longoria.

Terrible la llamada Noche Negra de Matamoros.

Mi Correo; glosasgaray@gmail.com