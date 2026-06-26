Confirma Crede Tamaulipas 4 Casos de Maestros Amenazados por Alumnos

*Las investigaciones de dichos asuntos siguen su curso, al igual que el caso sucedido en Tampico

Raúl Gallegos

La directora general de Credes en Tamaulipas, Norma Paola Mata Esparza, mencionó que en lo que va del año se han documentado 4 casos de amenazas de estudiantes hacia maestros en la entidad, mismos que están en investigación sin embargo se infiere luego de las primeras indagatorias que se trata simplemente de juegos o retos virales.

La funcionaria del Gobierno del Estado, enfatizó que a cada caso que se suscita en los planteles educativos se le da un «tratamiento específico», pues se busca crear conciencia entre los adolescentes que cada acción tiene una reacción, más aún cuando se trata de un posible daño a la integridad de una persona.

Sin dar a conocer en qué municipios se investiga este tipo de casos, la encargada de los Centros Regionales de Desarrollo Educativo, dejó claro que luego de las primeras indagatorias que se realizan se confirma que se trata de «juegos entre estudiantes o los llamados retos virales» que muchos alumnos se trazan para demostrar superioridad o simplemente por diversión.

«Pero como quiera se investigan con un proceso ciudadoso para buscar la manera de que el alumno logre una conciencia de lo que está mal», declaró

Mata, enfatizó que cada caso muestra una particularidad, y en base a ello se determina una posible sanción

«Que puede ser una suspensión hasta expulsión del alumno. Cuando se trata de los adolescentes es un proceso complicado que requiere un cuidado para poder resolverlo», acotó

Precisó, que en el caso de la escuela secundaria federal 4 Andrés Araujo Araujo, de Tampico, dónde alumnos escribieron palabras amenazantes en los baños de la institución educativa, se está investigando pues el protocolo es resguardar a los alumnos, el plantel para después atender la problemática.