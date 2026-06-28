Acerca Cynthia Jaime apoyos y servicios a familias de Ciudad Madero con el Comayemóvil

Con el objetivo de acercar servicios y apoyos que contribuyan al bienestar de las familias maderenses, la diputada local Cynthia Lizabeth Jaime Castillo llevó una nueva jornada del Comayemóvil a la colonia Las Flores, donde más de 300 familias aprovecharon los distintos beneficios y actividades que se ofrecieron.

Durante la jornada, las y los asistentes recibieron atención por parte del Distrito de Salud para el Bienestar Tampico-Madero, que instaló un módulo de vacunación para infantes, mujeres embarazadas y adultos mayores, además de brindar el servicio de vacunación antirrábica para perros y gatos.

También se realizaron revisiones oftalmológicas gratuitas a cargo de la Asociación Civil Ganas de Ayudar, y se contó con la participación del ITACE, el Centro Libre para las Mujeres, el Centro de Desarrollo Comunitario de Tamaulipas y Diversidad Vhida Trans A.C., que acercaron información y orientación a la ciudadanía.

Además, las familias disfrutaron de actividades recreativas infantiles, la entrega de productos de limpieza y del Mercadito del Pilón, donde se ofrecieron frutas, verduras y huevo a bajo costo para apoyar la economía de los hogares.

La jornada concluyó con una lotería en la que se entregaron productos de la canasta básica, fortaleciendo la convivencia y el sentido de comunidad entre las familias asistentes.

La legisladora maderense destacó la importancia de mantener un vínculo cercano con la ciudadanía, acercando servicios y apoyos directamente a las colonias.