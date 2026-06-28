Tamaulipas mantiene congelada compra de vehículos y prioriza arrendamientos

Enrique Jonguitud

El Gobierno de Tamaulipas mantiene suspendida la adquisición de vehículos oficiales durante el ejercicio 2026, por lo que continúa operando con esquemas de arrendamiento para patrullas y unidades administrativas en diversas dependencias del estado.

La secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, informó que hasta el momento no se ha autorizado la compra de nuevas unidades para ninguna área del gobierno estatal, como parte de la política vigente en materia de racionalidad del gasto.

Detalló que el parque vehicular del Gobierno del Estado se mantiene en 3 mil 484 unidades actualizadas para este año, las cuales cubren las necesidades operativas de las distintas dependencias.

Recordó que durante 2025 sí se realizaron adquisiciones de vehículos nuevos, sin embargo, en el presente ejercicio fiscal no se ha concretado ninguna compra, ya que se ha dado continuidad al esquema de arrendamiento, incluido el uso de patrullas y 22 camionetas asignadas a integrantes del gabinete estatal.

Explicó que los procesos de solicitud de unidades pasan por la Dirección General de Compras, instancia encargada de revisar cada caso conforme a la disponibilidad presupuestal y a las necesidades específicas de cada dependencia.

Agregó que cada área del gobierno únicamente puede ejercer recursos previamente autorizados por la Secretaría de Finanzas, lo que permite ordenar la programación del gasto y atender las prioridades operativas del aparato estatal.

Finalmente, señaló que dentro de las solicitudes más recurrentes en la administración estatal se encuentran materiales de limpieza, papelería y suministros básicos, además de peticiones de equipamiento especializado que varían según las funciones de cada dependencia.