Tiempo y Espacio.

Claudio y Erasmo: ¿Amigos o rivales?

Por Jaime Luis Soto.

Este sábado, ocurrió un suceso muy curioso en Ciudad Madero. Resulta que el alcalde ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO se estaba aventando otros de sus discursos y presumiendo que él trabajaba todos los días: Sábados, domingos y hasta días festivos.

Y luego le advirtió a su equipo de trabajo que él no quiera trabajar todos los días, pues que mejor “se vaya a su casa a descansar”.

Después, confesó que en ese momento le gustaría estar en “la playita, acostadito, festejando mi cumpleaños que es mañana…”.

Y que lo interrumpe ni más ni menos que el diputado local CLAUDIO DE LEIJA HINOJOSA para dirigir un improvisado coro para cantarle Las Mañanitas a ERASMO, el buscador de marcianos.

Don CLAUDIO pidió a los presentes que le pusieran mucho entusiasmo para que cantaran fuerte.

Pero… retrocedamos un poco en el tiempo…

Mire usted que el 18 de agosto del 2025, hace unos diez meses, el diputado CLAUDIO DE LEIJA reprobó de manera tajante las acciones del ayuntamiento de Madero que dirige ERASMO GONZÁLEZ ROBLEDO por utilizar la fuerza pública para el desalojo de unos comerciantes.

Que se debió haber privilegiado el diálogo y no la fuerza pública, eso dijo CLAUDIO ante los medios de comunicación.

En aquel entonces, trascendió que supuestamente las declaraciones de CLAUDIO DE LEIJA enfurecieron a ERASMO y decidió aplicarle la llamada ley del hielo.

Durante semanas, el alcalde andaba en sus eventos, y el diputado en los suyos.

Este sábado, ERASMO y CLAUDIO aparecieron juntos en varios eventos públicos. Y el diputado no tuvo empacho en dirigir un coro para cantarle Las Mañanitas al alcalde. En algunos eventos también ha estado presente otro aspirante a la alcaldía, el diputado local ADRIÁN CRUZ.

Pero ya con anterioridad, CLAUDIO ha publicado en sus redes sociales que ERASMO lo ha invitado a muchos eventos públicos. Muy seguidos, por cierto.

¿Acaso hay trasfondo y ya le dijeron al alcalde que CLAUDIO va a ser el candidato?

Es pregunta, que conste.

Porque es del dominio público que el diputado CLAUDIO va a participar en el proceso interno de Morena para elegir a la candidata o candidato para la alcaldía de Madero.

Sobre ese tema, ERASMO, el 7 de junio de este 2026, afirmó que no descartaba participar en ese proceso para buscar su reelección.

¡Aguas! Hay versiones que indican que ERASMO ya está vetado en el partido guinda y no se le va a permitir participar en ese proceso interno.

Lo hemos escrito: El gran reto de Morena en Tamaulipas es que todos sus procesos internos terminen en santa paz.

Ya dijimos que en Reynosa es posible que eso no va a pasar y ocurra un verdadero despapaye.

En Madero, algo similar puede pasar. Porque hay más aspirantes a la alcaldía y, además, la ciudadanía está furiosa porque ERASMO no ha logrado sacar adelante a la Urbe Petrolera.

Por lo pronto, CLAUDIO no tuvo inconveniente en cantarle Las Mañanitas a ERASMO quien agradeció el detalle. Veamos dentro de unas semanas que actitudes asumen.

A nivel nacional, mire usted que fueron 277 aspirantes los que se inscribieron en los procesos internos de 17 Estados donde se habrán de llevar a cabo la renovación de las gubernaturas.

De esos procesos saldarán las y los defensores de la Transformación, así les llaman, y que luego se convertirán en candidatas y candidatos de sus respectivas entidades federativas.

Son, hay que decirlo, muchísimos aspirantes…

Cambiando de tema, mire usted que el rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, expresó que la UAT cumple con un proceso exitoso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matrícula de estudiantes.

“Por eso tenemos gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS, y calidad en todos los planteles”, dijo el rector.

Y agregó: “Tenemos mucho más y mejor que otras universidades, no pueden lograrlo. Vamos a seguir apoyando sobre todo a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, queremos que nuestra universidad avance fuertemente”.

En este sentido, destacó que la administración eficiente, la transparencia y el diálogo abierto con la comunidad universitaria han sido clave para impulsar el crecimiento de la institución.

En un encuentro con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), DÁMASO ANAYA refrendó también su compromiso con el fortalecimiento del gremio docente y el impulso a la calidad educativa.

En su mensaje, subrayó lo esencial que ha sido para la Universidad contar con un adecuado proceso de rendición de cuentas, así como el respaldo del Gobierno del Estado para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros, como así se ha reflejado en los últimos años.

Asimismo, enfatizó la relación de respeto y de entendimiento que la Universidad ha establecido con el sindicato de académicos, que ha derivado en los beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Mientras que, con la entrega de 3 mil kits escolares, la presidenta del DIF Victoria, LUCY DE GATTÁS, reafirmó el compromiso del sistema, y gobierno municipal del alcalde LALO GATTÁS, con la educación de la niñez victorense en la quinta edición de la campaña “Pasos por la Educación”.

En su mensaje ante maestros y padres de familia, agradeció la confianza y generosidad de empresarios, ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento que se sumaron a la noble causa de donar útiles escolares para apoyar a niñas y niños de escuelas de la zona rural.

“Detrás de cada mochila, cuaderno y lápiz que se entrega, hay algo mucho más valioso: hay cariño, esperanza y muchas manos que decidieron unirse para decirles a nuestras niñas y niños que sus sueños si importan, que creemos en ellos y que nunca estarán solos. Gracias a cada persona que aporto de corazón y por confiar en el DIF Victoria”, expresó.

El alcalde LALO GATTÁS, felicitó a su esposa LUCY DE GATTÁS, damas del voluntariado y sociedad por el compromiso con la educación, la que aseguró se apoya desde el gobierno municipal en la distribución de 21 mil desayunos calientes diarios y la inversión en infraestructura educativa.

Es todo por hoy. Muchas gracias por leer.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com