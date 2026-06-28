Protegen de manglares como defensa ambiental de la costa de Tamaulipas

Enrique Jonguitud

La restauración y conservación de los manglares en Tamaulipas forma parte de una estrategia ambiental que busca proteger la biodiversidad, reforzar la defensa natural de la costa y mantener el equilibrio de los ecosistemas que dependen de estos humedales.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Karl Heinz Becker Hernández, informó que el gobierno estatal impulsa acciones coordinadas con autoridades, instituciones educativas, familias y organizaciones civiles para promover la educación ambiental y la recuperación de estas áreas naturales.

Explicó que durante una jornada realizada en la Universidad Tecnológica del Mar de Tamaulipas Bicentenario, estudiantes y habitantes conocieron la importancia de los manglares para disminuir el impacto de tormentas y huracanes, proteger diversas especies y favorecer actividades productivas como la pesca y el turismo responsable.

Como parte de estas actividades también se efectuó un recorrido en lancha por el río Soto la Marina, donde los participantes visitaron zonas reforestadas con mangle y observaron los avances alcanzados en la recuperación de estos ecosistemas.

En Tamaulipas existen alrededor de 4 mil 222 hectáreas de manglar distribuidas en lagunas, esteros y zonas costeras donde convergen aguas dulces y saladas. Estos ecosistemas se caracterizan por su capacidad de adaptarse a condiciones extremas de salinidad, variaciones en las mareas y cambios en los niveles del agua.

Las especies presentes en el estado incluyen mangle rojo, blanco, negro y botoncillo, las cuales desempeñan un papel fundamental al servir como refugio y áreas de reproducción para peces, crustáceos, aves y otras especies que integran la riqueza natural de la entidad.

La Laguna Madre representa una de las zonas más importantes para la conservación de estos ecosistemas, ya que los manglares funcionan como criaderos naturales de especies que posteriormente se incorporan a aguas abiertas, además de brindar beneficios ambientales y económicos a las comunidades costeras.

Además de favorecer la biodiversidad, los manglares constituyen una de las principales barreras naturales de Tamaulipas frente a fenómenos como tormentas y huracanes, al tiempo que contribuyen a la protección del litoral y al equilibrio ecológico del estado.