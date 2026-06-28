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Impulsa SIPINNA Tamaulipas la crianza respetuosa a través de la capacitación “Educando desde el Corazón”

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Ciudad Victoria, Tamaulipas. – El Sistema de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) Tamaulipas, encabezado por Ivette Salazar Márquez, llevó a cabo la capacitación “Educando desde el Corazón”, una jornada formativa orientada a fortalecer conocimientos, habilidades y herramientas para promover una crianza respetuosa, afectiva y centrada en el interés superior de la niñez.

En representación del secretario general de Gobierno, Héctor Joel Villegas González, asistió Arlet Fuentes Gallegos, directora general de Asuntos Religiosos y Gobernabilidad Democrática para la Reconstrucción de la Paz, quien destacó la importancia de impulsar acciones que contribuyan a la protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes.

Durante su mensaje, Fuentes Gallegos señaló que esta capacitación, organizada por SIPINNA Tamaulipas, forma parte de las acciones impulsadas por la Comisión para Poner Fin a Toda Forma de Violencia contra Niñas, Niños y Adolescentes, y representa una valiosa oportunidad para fortalecer las capacidades de quienes, desde sus distintos ámbitos de responsabilidad, contribuyen a la construcción de entornos seguros y libres de violencia.

Asimismo, subrayó que las personas servidoras públicas que mantienen contacto directo con niñas, niños y adolescentes tienen la responsabilidad de favorecer espacios incluyentes, seguros y protectores, donde cada persona menor de edad pueda desarrollarse plenamente, con dignidad, bienestar y oportunidades.

“En Tamaulipas, el humanismo continúa siendo la premisa fundamental que guía nuestras acciones de gobierno. Estamos convencidos de que solo mediante el respeto, la empatía y la corresponsabilidad social podremos construir una sociedad más justa, más solidaria y libre de violencia”, expresó.

Por su parte, la secretaria ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas, Ivette Salazar Márquez, destacó que garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes requiere del compromiso conjunto de las familias, las instituciones educativas, las dependencias gubernamentales y la sociedad en general.

“Desde SIPINNA Tamaulipas tenemos la convicción de que la protección integral de las infancias y adolescencias se fortalece cuando trabajamos de manera coordinada para generar entornos donde puedan crecer con amor, respeto, protección y oportunidades para desarrollar plenamente sus capacidades”, señaló.

Agregó que la capacitación “Educando desde el Corazón” constituye un espacio de reflexión sobre la importancia de la crianza amorosa y respetuosa como herramienta fundamental para la prevención de la violencia, fomentando el fortalecimiento de los vínculos afectivos, la escucha activa y el buen trato.

 

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