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COMAPA Sur fortalece la cultura del agua con acciones permanentes en planteles educativos

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Como parte de las estrategias para fomentar el uso responsable del agua entre las nuevas generaciones, COMAPA Sur mantiene de manera permanente el programa de Cultura del Agua en instituciones educativas de Tampico y Ciudad Madero, promoviendo hábitos de cuidado y preservación del recurso hídrico.

A través del programa educativo «Protectores del Agua», personal del organismo llevó a cabo durante esta semana jornadas informativas en las escuelas primarias Leona Vicario y Melchor Ocampo, de Ciudad Madero, donde alumnos y docentes participaron en actividades dinámicas orientadas a fortalecer la conciencia sobre la importancia del agua y las acciones cotidianas que contribuyen a su conservación.

Durante las visitas, se compartió información sobre el ciclo del agua, su uso responsable y la necesidad de adoptar prácticas que permitan proteger este recurso indispensable para el bienestar de la población y el desarrollo sostenible de la región.

Estas actividades forman parte del trabajo permanente que realiza el área de Cultura del Agua de COMAPA Sur en escuelas de Tampico y Ciudad Madero, con el propósito de sembrar entre niñas, niños y jóvenes una mayor responsabilidad ambiental desde temprana edad.

La promoción de la cultura del agua constituye además una de las acciones de mayor interés para la Secretaría de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social del Gobierno del Estado, al impulsar la participación ciudadana y la educación como herramientas fundamentales para garantizar el cuidado y aprovechamiento sustentable del recurso hídrico.

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