Fallas eléctricas en San Fernando provocan afectaciones en el suministro de agua potable

Enrique Jonguitud

Las constantes interrupciones y variaciones de voltaje en el servicio de energía eléctrica en San Fernando, Tamaulipas, han comenzado a generar impactos directos en el abastecimiento de agua potable y en la operación de infraestructura básica del municipio.

La problemática se ha intensificado en las últimas semanas debido al aumento de la demanda eléctrica, derivado de las altas temperaturas registradas en la región y de las actividades agrícolas propias del periodo de cosecha de sorgo.

Autoridades locales y estatales han reconocido que estas condiciones han rebasado la capacidad del sistema eléctrico en la zona, provocando fallas recurrentes que afectan principalmente a los sistemas de bombeo de agua.

La diputada local de Morena, Silvia Isabel Chávez Garay, señaló que la situación es cotidiana y ha generado afectaciones tanto en la población como en la operación de los servicios públicos.

“Sí existe un problema grave en San Fernando y no lo podemos negar. Lo estamos viviendo todos los días”, expresó la legisladora al referirse a la magnitud de las fallas en el suministro eléctrico.

Explicó que las variaciones de voltaje han provocado daños en los equipos de bombeo de los cárcamos de agua potable, lo que ocasiona interrupciones en el servicio en distintas zonas del municipio.

Ante este escenario, indicó que se realizan gestiones ante la Comisión Federal de Electricidad (Comisión Federal de Electricidad) y el Gobierno Federal para que asuman los costos de reparación y reposición de equipos dañados, además de que ya existen mesas de trabajo con autoridades estatales y municipales para reforzar la infraestructura eléctrica en San Fernando y reducir las afectaciones a la población.