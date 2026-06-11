Impulsan reforma para blindar información de mujeres víctimas de violencia.

Evitar la revictimización de mujeres que enfrentan situaciones de violencia mediante el manejo indebido de su información personal es el objetivo central de una iniciativa presentada por la diputada Úrsula Salazar de reformar la Ley para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, la cual plantea reforzar las medidas de confidencialidad, seguridad y protección de datos sensibles en todos los procesos de atención, acompañamiento e investigación.

La propuesta presentada por la legisladora morenista ante el Pleno del Congreso del Estado destaca la necesidad de fortalecer las garantías de privacidad para las mujeres que recurren a las instituciones en busca de apoyo, protección o acceso a la justicia.

Durante la exposición de motivos, Úrsula Salazar explicó que la iniciativa tiene como finalidad “fortalecer el marco normativo, a fin de asegurar que el tratamiento de datos personales en contextos de violencia contra las mujeres se realice bajo criterios estrictos de confidencialidad, proporcionalidad y seguridad, evitando cualquier forma de revictimización o exposición innecesaria”.

Señaló que uno de los principales objetivos es garantizar que toda autoridad, institución o persona servidora, resguarde adecuadamente la información sensible relacionada con cada caso. En ese sentido, destacó que la reforma busca que se adopten medidas específicas para “evitar la divulgación, exposición o utilización indebida de información sensible, priorizando en todo momento la dignidad humana y el interés superior de protección de las víctimas”.

Salazar Mojica advirtió que la difusión no autorizada de datos personales puede generar daños adicionales a las víctimas, afectar su seguridad y debilitar la confianza en las instituciones encargadas de brindar protección y acceso a la justicia.

Asimismo, destacó que la iniciativa forma parte del compromiso de fortalecer el marco jurídico en favor de las mujeres tamaulipecas. “Con esta acción legislativa, el Congreso del Estado reafirma su compromiso con la protección de los derechos fundamentales de las mujeres tamaulipecas, fortaleciendo las herramientas jurídicas necesarias para construir instituciones más sensibles, responsables y respetuosas de la privacidad y dignidad de quienes enfrentan situaciones de violencia”, expresó.

La iniciativa fue turnada a las comisiones correspondientes para su estudio y elaboración del dictamen que posteriormente será sometido a consideración del Pleno legislativo.