No Suspenderán Clases por Tema del Fútbol en Tampico

*Aunque los alumnos y maestros sí pueden llevar sus pantallas a los planteles educativos

Raúl Gallegos

La directora de educación en Tampico, Alejandra Sánchez Sánchez, confirmó que, si habrá clases este jueves, y los alumnos y maestros pueden llevar televisores o pantallas para observar el inicio del Mundial, y el juego inaugural dónde participará la Selección Mexicana

Destacó, la funcionaria porteña que este jueves será un día catalogado como extracurricular debido a la algarabía y euforia que representa un evento de corte internacional, y más aún que se llevará a cabo en México.

«Será un día normal, sí habrá clases esa es la instrucción de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado, aunque los alumnos podrán llevar pantallas para ver el partido de la selección», indicó

La encargada de la educación en el Puerto, dejó claro que la mecánica será que las clases serán suspendidas mientras se desarrolla el encuentro de fútbol, y una vez terminado regresarán a las labores educativas.

Sánchez, dejó ver que la Secretaría de Educación en Tamaulipas fomenta el deporte en su máxima expresión, y bajo esa premisa, dijo, seguramente habrá un intermedio cuando juegue la selección mexicana en los días de clase.

«Serán días extracurriculares en las aulas cuando juegue la selección sin que se suspendan totalmente las clases», resaltó