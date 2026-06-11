Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Todos al Mundial

Antes se veía muy lejos. Semanas y meses de espera para los aficionados al balompié y aceleradas acciones de organizadores, promotores, patrocinadores y programadores de las actividades de la Copa del Mundo 2026.

El asunto es que la competencia más vista, de manera presencial en los estadios y virtual mediante todo tipo de canales de televisión y plataformas, permitirá que nadie se pierda ningún partido. Y, como el Mundial arranca en México, empresas e instituciones gubernamentales dan todo tipo de facilidades a sus trabajadores para que disfruten tanto de la gran ceremonia de inauguración como del partido entre México y Sudáfrica este jueves a la una de la tarde.

En efecto, el Mundial 2026 de balompié ya está aquí: es la inauguración en la Ciudad de México y, después, se llevarán a cabo partidos en las otras dos sedes mexicanas, Guadalajara, en Jalisco, y Monterrey, en Nuevo León.

En ocasión del arranque, el gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, otorgó una autorización extraordinaria a los trabajadores de su administración, de manera que aquellos que tienen funciones operativas podrán salir a las 12 horas de este jueves para llevar a cabo los preparativos necesarios a fin de disfrutar el primer juego de la selección mexicana.

En tanto, el personal directivo y de mandos medios deberá permanecer en sus oficinas, aunque podrán ver el juego inicial y, una vez que haya concluido el encuentro con Sudáfrica, las personas podrán incorporarse a sus labores en las dependencias del estado. Obvio, como se espera que México gane, seguirá la celebración, así que no muchos estarán de nuevo en sus chambas este jueves.

Del lunes para acá, infinidad de actividades escolares, gubernamentales, de la iniciativa privada, productivas, sociales, culturales, religiosas y familiares se ciñen al evento mundial, del cual son sede las tres naciones de Norteamérica: México, Canadá y Estados Unidos. Es decir, hay una dinámica muy revolucionada que jala a todas las personas y las hace caer en la actividad mundialista.

Desde la Secretaría de Administración, que tiene a su cargo la licenciada Luisa Eugenia Manautou Galván, salió el oficio que dio cumplimiento a la autorización extraordinaria, firmado por la directora de Recursos Humanos del Gobierno de Tamaulipas, licenciada Laura Olivia Villarreal Castillo, mismo que fue enviado a todas las dependencias y, en estas, la instrucción se circuló mediante comunicados internos.

Total, por la determinación tomada por el gobernador, en apego a sus atribuciones, alrededor de cinco mil trabajadores operativos saldrán de sus puestos laborales a las 12 del día y ya no volverán a sus chambas, en tanto que los otros 10 mil que comprende la autorización del mandatario estatal deberán estar de nuevo en sus oficinas por la tarde para cumplir su jornada laboral.

En donde sí, de manera definitiva, no hay actividades es en las escuelas de todos los niveles, porque tanto alumnos como profesores y padres de familia fueron avisados de que, con motivo de la inauguración de la Copa del Mundo 2026 en la Ciudad de México, las clases fueron suspendidas.

Es el día del Mundial y todo sea por el buen resultado que debe alcanzar la selección mexicana en su primer partido y, en caso de que las cosas vayan bien, comenzará a jugar con las probabilidades de que, paso a paso, los jugadores dirigidos por Javier Aguirre puedan llegar más allá del siempre fatídico quinto partido.

Tiene esa connotación porque los cuartos de final son una barrera convertida en una obsesión nacional y un límite histórico frustrante.

Representa la frontera entre una participación mundialista promedio y el trascender en la élite del deporte, la cual el equipo mexicano en cada Mundial ha sido incapaz de cruzar en territorio extranjero durante más de 30 años.

Existe también una presión psicológica porque, generación tras generación, la afición y los medios han creado una narrativa de maldición en torno al quinto partido, y la ansiedad por romper esta barrera ha provocado que los jugadores mexicanos jueguen con un bloqueo mental evidente o cometan errores no forzados en momentos determinantes.

Los otros

Al fin se llegó el día en que la Central Camionera de Ciudad Victoria fue reinaugurada, luego de que fuera una vergüenza por décadas ante las pésimas condiciones físicas del inmueble. Por ello, infinidad de viajeros siempre sabían que llegaban a la capital de Tamaulipas, porque la terminal de autobuses era de las peores de casi todo el territorio nacional.

Las autoridades municipales y las empresas cuyos autobuses tienen allí sus terminales cortaron el listón del inmueble remodelado y modernizado, comenzando con la iluminación que tiene y las butacas para los viajeros que deben esperar allí la hora de su salida.

La parte exterior de la Central Camionera también ya cambió: de parecer una zona llena de pozos sin pavimento y en total desorden, ahora luce diferente y es para bien. Solo es de esperarse que haya un control efectivo para la movilidad de vehículos y personas que debe realizarse en la zona de llegada y salida de los pasajeros del inmueble, a fin de llegar a su autobús o bien a su destino en la ciudad.

Debe quedar bien claro que el exterior de la Central Camionera no es propiedad de nadie: es un espacio público en el cual ni taxistas ni vendedores, mucho menos ciudadanos que van a dejar pasajeros, pueden hacer aquello que les dé en gana.

Por increíble que parezca, la Central de Autobuses de Ciudad Victoria, que está allí desde finales del sexenio gubernamental de don Enrique Cárdenas González, ya no es la más fea del país.