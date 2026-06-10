Alerta por ébola en África activa blindaje sanitario en Tamaulipas

Enrique Jonguitud

La declaratoria de Emergencia emitida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) por casos de ébola en el Congo y Uganda encendió las alertas sanitarias en Tamaulipas, donde las autoridades reforzaron las medidas de vigilancia para impedir el ingreso y propagación del virus en la entidad.

La Secretaría de Salud estatal activó una estrategia de vigilancia epidemiológica y sanitaria enfocada en la detección oportuna de posibles casos, especialmente entre viajeros procedentes de regiones donde se han reportado contagios.

La intención es cerrar el paso a cualquier riesgo antes de que pueda representar una amenaza para la población tamaulipeca

La titular de la dependencia, Adriana Hernández Campos, informó que los trabajos se realizan en coordinación con instancias de sanidad internacional y con los aeropuertos que operan en el estado.

Explicó que los viajeros extranjeros que hayan permanecido en regiones con presencia del virus deberán mantenerse bajo observación durante 21 días.

La funcionaria descartó que exista la necesidad de cerrar fronteras en Tamaulipas, aunque aclaró que sí se mantienen restricciones y filtros especiales para pasajeros procedentes de áreas consideradas de riesgo epidemiológico.

Las medidas, precisó, están dirigidas a evitar que personas potencialmente expuestas al virus ingresen sin supervisión.

“Lo que estamos haciendo es que todos los aeropuertos cuenten con un área de aislamiento para que exista una adecuada detección de casos y evitar la propagación de la enfermedad», concluyó.