Recibe Tamaulipas reconocimiento por acciones realizadas para la donación de órganos y tejidos

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – Por su compromiso con la donación y procuración de órganos y tejidos, así como por la generosidad de las y los tamaulipecos, el Centro Nacional de Trasplantes (CENATRA) otorgó un reconocimiento a la Secretaría de Salud de Tamaulipas.

En representación del gobernador Américo Villarreal Anaya, la titular de la dependencia estatal, Adriana Marcela Hernández Campos, recibió la presea federal, con la cual se reconoce el trabajo y sobre todo el buen corazón de las familias, que, a pesar de su dolor, toman la decisión de realizar esta noble labor para brindar una nueva oportunidad de vida a otras personas.

“Con el impulso que el gobernador del estado ha dado al Centro Estatal de Trasplantes, se han fortalecido estas acciones que permiten el traslado oportuno de órganos para beneficiar a los pacientes, contribuyendo además a salvar y transformar vidas”, dijo la secretaria de Salud.

El Centro Estatal de Trasplantes de Tamaulipas (CEETRAT) trabaja en conjunto con la Secretaría de Salud y el Sistema Nacional de Trasplantes. Es el órgano rector encargado de coordinar, fomentar y regular la donación de órganos y tejidos en el estado y su sede principal se ubica en la capital tamaulipeca.

El CEETRAT gestiona los protocolos médicos para trasplantes renales, de córnea y otros tejidos; imparte pláticas de concientización en escuelas y centros médicos para fomentar la donación voluntaria; así como brinda información y apoya a las familias que desean tomar la decisión de donar.

En este año, en el estado se han realizado 21 donaciones de órganos, 56 procuraciones y 4 trasplantes; se han registrado más de 100 donantes voluntarios de órganos y tejidos; así como se han realizado pláticas, capacitaciones y campañas permanentes de difusión sobre la cultura de la donación.