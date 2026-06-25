Anuncian visita de Enrique Meléndez a reunión con maestros en Tampico

*Este sábado 27 de junio a las 10:30 A.M. en el Hotel Hotsson para un próximo encuentro.

El aspirante a dirigir la sección 30 del SNTE Enrique Meléndez Pérez, asistirá este próximo sábado 27 de junio a las 10:30 horas a una reunión con maestros en el Hotel Hosson en Tampico, según informaron los organizadores.

El propósito de esta reunión es con el fin de escuchar a jóvenes a los maestros y a los docentes jubilados del sur de Tamaulipas, para conocer sus inquietudes y sus demandas, así como la problemática existente.

El evento tiene como objetivo consolidar el apoyo hacia un liderazgo que los organizadores describen como poseedor de la trayectoria y experiencia necesarias para dirigir el rumbo de los maestros tamaulipecos, bajo la premisa de fortalecer la unidad y defender los derechos laborales del gremio.

Unidad y Dialogo.

Los organizadores están llamando a todos los compañeros a una estrategia de Unidad y Dialogo, directo con los docentes del sur de la entidad, y el aspirante a dirigir la sección 30 del SNTE, profesor Enrique Meléndez Pérez, a quien describieron como “un líder con conocimiento, trabajo y compromiso con la base magisterial de Tamaulipas·.

En esta reunión hay un único propósito conocer de voz de los miembros del magisterio, sus inquietudes y demandas, porque en estos eventos de mucha asistencia de maestros se va conocer la problemática existente en la base sindical, esperando contar con una masiva presencia de la estructura regional del SNTE.