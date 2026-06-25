TitularesZona ConurbadaTampico

Anuncian visita de Enrique Meléndez a reunión con maestros en Tampico

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
100 lecturas

*Este sábado 27 de junio a las 10:30 A.M. en el Hotel Hotsson para un próximo encuentro.

El aspirante a dirigir la sección 30 del SNTE Enrique Meléndez Pérez, asistirá este próximo sábado 27 de junio a las 10:30 horas a una reunión con maestros en el Hotel Hosson en Tampico, según informaron los organizadores.

El propósito de esta reunión es con el fin de escuchar a jóvenes a los maestros y a los docentes jubilados del sur de Tamaulipas, para conocer sus inquietudes y sus demandas, así como la problemática existente.

El evento tiene como objetivo consolidar el apoyo hacia un liderazgo que los organizadores describen como poseedor de la trayectoria y experiencia necesarias para dirigir el rumbo de los maestros tamaulipecos, bajo la premisa de fortalecer la unidad y defender los derechos laborales del gremio.

Unidad y Dialogo.

Los organizadores están llamando a todos los compañeros a una estrategia de Unidad y Dialogo, directo con los docentes del sur de la entidad, y el aspirante a dirigir la sección 30 del SNTE, profesor Enrique Meléndez Pérez, a quien describieron como “un líder con conocimiento, trabajo y compromiso con la base magisterial de Tamaulipas·.

En esta reunión hay un único propósito conocer de voz de los miembros del magisterio, sus inquietudes y demandas, porque en estos eventos de mucha asistencia de maestros se va conocer la problemática existente en la base sindical, esperando contar con una masiva presencia de la estructura regional del SNTE.

Artículo anterior
Elección incomoda
Artículo siguiente
La gran lección de las semanas mundialistas.
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Niega diputada creación de “impuesto al sol” por uso de paneles solares en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud La diputada Lucero Deosdady Martínez López rechazó que la iniciativa relacionada con la instalación de sistemas fotovoltaicos en Tamaulipas implique la creación de...

Impulsan en Tamaulipas regulación contra promoción de cirugías y dietas sin aval médico en redes

DIF Tamaulipas mantiene abierta la convocatoria para la Licenciatura en Terapia Física en el CREE

Olga Sosa realiza intensa gira informativa en Valle Hermoso

COLUMNAS

Columnas

La gran lección de las semanas mundialistas.

Noticias de Tampico - 0
Casi en todos los párrafos de ésta extraordinaria colaboración de nuestro apreciado amigo, diputado Ricardo Monreal, encontrarás trascendentales observaciones y positivas sugerencias con el...

Elección incomoda

Día de la Prospectiva y su uso

¿Por qué el Perfil de Lupita Flores Sigue Pesando en Matamoros?