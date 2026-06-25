Tendrá Tampico Ventilla Única para Trámites con Comerciantes y Empresas

*El nuevo esquema administrativo entrará en operación una vez que sea publicado en el Periódico Oficial

Raúl Gallegos

La contralora municipal de Tampico, Patricia del Ángel Rivas, explicó que ya fue avalado en la localidad establecer una ventanilla única, que se encargará de realizar trámites rápidos y menos engorrosos para beneficio de los comercios y empresas de la ciudad.

Dijo, que se trata de algo parecido al Sistema de Apertura Rápida de Empresas(SARE) que tiene como finalidad que cualquier negocio de la ciudad realice una serie de trámites, ya sea para iniciar una empresa o comercio, o en su defecto revalidar cualquier documento ante el gobierno porteño.

La funcionaria local enfatizó que antes los trámites en las distintas áreas de gobierno eran tardados y tediosos, pues con esta nueva herramienta administrativa y digital.

«Se habrán de llevar a cabo en una sola ventanilla y de distintas dependencias, previo a las condiciones y verificación de la información», declaró

Del Ángel, remarcó que al comenzar un negocio formal el interesado debe cubrir una serie de permisos, licencias y trámites en ecología, finanzas, obras públicas y protección civil, entre otras áreas.

La contralora resaltó que la ventanilla única ya fue aprobada en el cabildo en días pasados, pues ahora solo falta que se publique en el Periódico Oficial de la Federación para que inmediatamente se proceda a su instalación en el municipio, pues irá concatenada con la agencia de transformación digital del gobierno federal.