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Plantean urgente hospital de especialidades para zona sur; IMSS, rebasado en infraestructura

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Por Diana Alvarado

El dirigente sindical de trabajadores de la rama de la construcción, Ricardo Vega Barrón, reitera la urgencia de concretar la construcción de un hospital regional de especialidades para la zona conurbada sur de Tamaulipas, al advertir que la infraestructura médica actual ya resulta insuficiente para la demanda creciente de derechohabientes y trabajadores.

El líder sindical coincidió con el alcalde Armando Martínez y destacó que, aunque el servicio en el Instituto Mexicano del Seguro Social ha mejorado en atención del personal médico, las instalaciones físicas presentan un fuerte rezago que limita la capacidad de respuesta ante casos de alta especialidad.

“Sí hay buena atención, el problema son las instalaciones, que ya están rebasadas”, expresó, al señalar que la saturación del sistema complica la atención oportuna debido al alto número de pacientes en la región

Vega Barrón explicó que un hospital de especialidades permitiría atender procedimientos complejos como cirugías de alta precisión, evitando traslados a ciudades como Monterrey o la capital del estado, lo que actualmente representa un riesgo y un gasto adicional para las familias.

Asimismo, subrayó que Altamira concentra una importante plantilla laboral, especialmente en el sector petroquímico e industrial, además de trabajadores del puerto y otras actividades productivas, lo que incrementa la presión sobre los servicios de salud.

El dirigente señaló que incluso el proyecto ha sido planteado en diversas ocasiones a autoridades municipales y federales, incluyendo acercamientos con la presidenta municipal en turno y conocimiento del tema a nivel federal por parte de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

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