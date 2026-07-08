Reportan Inmobiliarios Mayor Crecimiento Vertical en Tampico

*En el Puerto ya no hay para donde crecer de manera horizontal en vivienda y comercio

Raúl Gallegos

Los empresarios inmobiliarios de la zona sur han enfocado su estrategia en la compra-venta y construcción de vivienda de manera vertical, pues al menos en Tampico ya existen muy pocos predios para edificar o construir señalo la asesoría inmobiliaria, María Dolores Martínez Cañez.

Resaltó, que gran parte de los compradores están volteando al municipio de Altamira para construir o desarrollar, pues en el caso de Tampico se ha elegido la compra de inmuebles viejos para construir vivienda de tipo vertical.

Expuso, que las construcciones se están fijando hasta en cuatro niveles o más dependiendo del espacio, pues el crecimiento en este aspecto ha repuntado en los últimos cinco años.

Explicó, que el empresario constructor busca terrenos donde haya construcciones vetustas.

«Para tumbar y eliminar, para después empezar a construir vivienda. Esa es la nueva opción que está realizando en Tampico», explicó

La profesional inmobiliaria de la zona, dejó claro que de cada diez viviendas o departamentos que se venden en la región, siete son por medio de Infonavit con montos que van de 800 hasta poco más de 1 millón de pesos