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Construcción de Nichos en el Cementerio Borreguera Debió Comenzar el Pasado Lunes

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*En 90 días debe estar terminada la obra licitada

Raúl Gallegos

La primera fase del proyecto para construir 1400 nichos en el cementerio municipal de la Borreguera debió comenzar éste lunes, pues la ciudadanía ya se encuentra apartando espacios con un 50% del costo total, señaló el edil porteño, Martin Castellanos Castelán.

El regidor y presidente de la comisión de panteones, explicó que la obra engloba una fachada principal, oficinas y baños públicos.

Destacó, que el proyecto tiene una fecha de inicio que fue el pasado 6 de Julio, sin embargo hasta éste martes al mediodía la obra no había arrancado, aspecto que tendrá que verificar la secretaría de obras públicas.

Abundó, que la población interesada puede apartar un nicho con el 50% del costo total es decir 4500 pesos, y el resto saldarlo en parcialidades.

«Van poco más de 15 nichos que han sido apartados, que tendrán una capacidad para cuatro urnas con un costo de 9 mil pesos», dijo

Castellanos, enfatizó la necesidad de que la obra inicie lo más pronto posible, para que pueda ser terminada en un plazo de 90 días naturales.

«Hay que recordar que es una primera etapa, lo importante es que la población se está interesado en adquirir los nichos ya que en los tres cementerios municipales ya no hay fosas o espacios disponibles para venta», declaró

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