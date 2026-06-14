CIUDAD MADERO; Las mujeres y el 2027

*La urbe petrolera es el único municipio que no ha sido gobernado por una mujer y ante el riesgo de la derrota – reelección de Erasmo González- del partido gobernante hay quienes visualizan que una mujer podría retener la alcaldía por Morena, sin embargo, la oposición también tiene a sus mujeres rumbo al 2027.

Por MARCELINO García CONTRERAS.

En Ciudad Madero, hay varias aspirantes que podrían ser consideradas para la candidatura a la alcaldía, y tienen oportunidad de “pelear” el cargo del repudiado alcalde Erasmo González Robledo quien empieza a mostrar señales claras de desconfianza, desgaste con su estructura territorial, aislamiento y pérdida de control político.

Veamos:

Los partidos no deberían esperar sentados a que la regla les diga qué hacer.

Si de verdad quieren competir en serio, desde ahora tendrían que estar buscando, formando y acompañando liderazgos femeninos en sus municipios.

Ahí se visualiza a –hasta ahora- 4 mujeres.

Una de ellas es la aguerrida priista Mayra Ojeda Chávez, quien constantemente denuncia los excesos de alcalde y su secretario del ayuntamiento maderense.

La regidora Mayra Ojeda Chávez denunció públicamente haber sido víctima de violencia política, represalias y actos de intimidación por parte del alcalde de Madero.

Otra mujer es la Delegada de Sebien del Estado Cynthia Acosta Rojas, a quien se le ubica en el grupo del actual Diputado Adrián Cruz, un personaje que no ha apoyado en nada a Madero, pero se comentan tiene sus aspiraciones por la alcaldía y hasta la carta femenina, por si el género, no le permitiría llegar

Todos contra Erasmo.

Ante el derrumbe de -reelección- su proyecto político Erasmo pelea hasta con los marcianos de Miramar, por ello la naturaleza política ha obligado a los grupos locales a bloquear sus aspiraciones, y solo se visualiza que con dinero podrá logara apoyos de sectores, colonias y liderazgo, su rechazo ha crecido constantemente y ha sido considerado el peor alcalde de la urbe petrolera debido a su muestra de oportunista en el escenario político equivocado en la administración municipal.

Los maderenses ya no están en condiciones de tolerar ser gobernados por supuestos delincuentes y aduladores del “jefe Político”, esos los que han sembrado el caos político en Ciudad Madero que se creen los salvadores del pueblo, sin aceptar que fueron ellos, los que le han sumado el rechazo popular a Erasmo González Robledo.

Y también… “La Comaye”

La diputada Cynthia Lizabeth Jaime Castillo en ella se ha observado a una figura política que, por resultados, trayectoria y cercanía, aparece cada vez con más fuerza en el escenario rumbo a la alcaldía maderense en el 2027.

¿Por qué?

Ha mantenido una participación muy activa en Ciudad Madero, operando brigadas sociales como el «Comayemóvil» con el cual permanece en territorio y brinda atención directa en las colonias de la zona.

Trae 25 años de trayectoria con popularidad en la radio lo que la posesiona como una figura más reconocidas, “la Comaye”.

Por ello no es casualidad que su nombre forme parte de las conversaciones políticas.

Su larga trayectoria de 25 años en la radio regional la posiciona como una de las figuras públicas más reconocibles de la zona conurbada.

El PAN la coloco en el Reloj” Político de Madero

Es regidora panista se llama Alba Verastegui Ostos y, que es lo que ha llamado la atención de los maderenses, su personalidad, su sencillez con la que saluda, escucha y dialoga, además de gestiones directas con la gente, con ello ha construido puentes con los grupos locales y de colonos, esa combinación la ha permitido colocarse en el reloj político rumbo al 2027 y ser considerada como una carta del PAN a la alcaldía.

Mientras el calendario político rumbo al 2027 avanza, los nombres de estas 4 mujeres aparecen con frecuencia en las conversaciones de la política local maderense.