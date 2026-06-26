Una Tras Otra/ Cuando quiso no pudo, ahora menos.

Por Jesús Hernández García. –LOS ESPEJITOS DE ALEJANDRO GUEVARA…El ex diputado federal del PRI, partido al cual ya habría renunciado, ALEJANDRO GUEVARA COBOS, sigue siendo un charlatán, sin oficio ni beneficio, un loquillo sin mecate.

En la época de, ENRIQUE PEÑA NIETO, se presumió amigo de cuanto funcionario del gabinete encontró a su paso y tras lograr impresionarlos también les quiso engañar para tomarse cuanta fotografía quiso y luego las utilizó para sus fines perversos.

ALEJANDRO GUEVARA, siempre quiso ser alcalde de su natal Mante, pero nunca se le hizo, sus presuntos “amarres” con Palacio Nacional y aquellas caminatas y trotadas al lado de, PEÑA NIETO, no le redituaron ganancias en el terreno político ni electoral.

El fastidioso personaje ahora presume ser muy cercano de, HOMAR GARCÍA HARFUCH, el poderoso Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana de México y hasta de participar en operativos, lo que luego provocó el desmentido y el respectivo desmentido de sus desvaríos.

Dice el dicho que, chango viejo no aprende maroma nueva, así el entonces líder de las juventudes tamaulipecas, hoy con más de 50 años de edad, pero sin aún madurar.

Por cierto, en la zona cañera del Mante alguien sigue esperando a que le pague los 150 mil pesos que le debe, desde hace varios años; el documento firmado podría ser utilizado para obligarlo a cumplir como hombre sus compromisos y ante la ley, ojalá y actúe como tal, sería mucho pedir.

UNA TRAS…BIEN CONTROLADOS ASPIRANTES A DIRIGIR EL PAN…CESAR VERASTEGUI OSTOS y GLORIA GARZA, no se atreven, ni de broma a emitir cuestionamientos al sistema de gobierno estatal ni a ningún ente, el que sea, se entiende y así se atiende.

Trasciende que su forma estratégica de operar, exclusivamente, es contra el ex gobernador y todo lo que huela al malandro escondido en el lado americano y su hermano “LELO” cobrando como diputado local, de nombre, ISMAEL.

EL TRUKO y GLORIA, se la llevan tranquilos, algo así como pateando un bote, sin mucho esforzarse y hasta se dan el gusto de promocionarse en medios locales y del estado, intentando influir en los consejeros y militantes que decidirán a quien será nuevo dirigente del PAN por el período de solo un año.

La pareja conformada por los ex funcionarios durante el gobierno de, CABEZA DE VACA, se sienten ganados, la perversidad caracteriza al primero, apenas está el roto para el descocido.

Un año como Secretario General del PAN le permitirán al TRUKO, darse a conocer en todo el estado, luego de lo cual levantará la mano para alcanzar la candidatura al Gobierno de Tamaulipas y enfrentar a su verdadero oponente, JESUS NADER, este último con el respaldo político y económico del empresariado porteño.

OMEHEIRA LÓPEZ REYNA y FRANCISCO GARZA DE COSS, obligados están a deponer sus armas y entender que nunca debieron jalarle los bigotes al diablo, dicho de otra forma, ponerse con SANSÓN a las patadas.

1.-UNA TRAS…INICIATIVAS SIN DIENTES…Una falacia pensar que la iniciativa impulsada en el Congreso Local, encaminada a obligar, si o sí, a los Ayuntamientos a cerrar sus administraciones sin adeudos del Impuesto Sobre Nómina y evitar dejar pasivos a quienes les sucederán, será letra muerta.

Veremos y diremos si desde el Congreso no les tiemblan las corvas para meter en cintura a personajes cobrando como alcaldes y acostumbrados al dispendio, algo así como dejar pasar, dejar ser, como ha sido la constante.

No veo como, por ejemplo, se pretenda impedir, con tal argumento, al mentado MAKYTO; no se manifiesta voluntad de tan siquiera amagarlo, de ello ha quedado constancia y el ejemplo de que nada de eso pasará, como nunca pasó con su mentora, ahora cobrando como senadora por San Luis Potosí y al imberbe presumiendo que será diputado federal, mínimo local, pero con fuero, para lo que se pudiera ofrecer.

2.-UNA TRAS…CUATRO HOMBRES Y UNA MUJER EN LA PUJA POR VICTORIA… De ser mujer la candidata de MORENA al Gobierno Municipal de Victoria la balanza se inclinaría a favor de la actual diputada local, KATALYNA MÉNDEZ CEPEDA, en cuyo caso no habría quien le pudiera hacer sombra, se iría sola y directa a la victoria.

No se ve que fémina pudiera frenar su carrera política, ni en el PAN, tampoco en el PRI, menos en MC o PVEM existe un cuadro que le compita en igualdad de condiciones.

Con el agregado de que, KATAYNA, combina con desbordado entusiasmo el trabajo parlamentario y constantes recorridos por colonias y ejidos, reflejando interés en las principales demandas de sus moradores.

Por el lado de los masculinos la cantera es abrumadora, cuatro personajes se avistan dispuestos a dar la pelea y lograr la nominación, algunos pertenecen a la cantera de MORENA y sus aliados, otros se arriesgarán a ir solo con el PVEM, no se ve quien del PAN y tampoco del PRI, en MC aún no se deciden.

Anote los nombres de, LUIS GARCIA, GERARDO ILLONDI, KARL HEINZ, HUGO RESENDIS, más los que se pretendan aventurar en una contienda competitiva y de verdadera resistencia.

3.-UNA TRAS…SERÁ MAGALY ALCALDESA…En Reynosa, el panorama parece despejarse en el terreno electoral y todo apunta a la aguerrida y de las más productivas legisladoras del Congreso Local, MAGALY DEANDAR ROBINSON, dejando en claro que no será presa fácil y tampoco deberán confiarse quienes le compitan.

Tan no es una aspirante cómoda, que con tan solo una muestra dejó una probadita de su temple, al denunciar y al mismo tiempo alertar sobre la posible injerencia de caballos de Troya de sangre azul.

De esta especie proliferan muchos en MORENA, queriendo borrar el color de su humanidad, pero palpitándoles en su pecho el tono azul, por aquello de tener que meter reversa y buscar un atajo que les permita conservar la milpa.

Por cierto, nos llega información de que, en Reynosa, pocos y pocos en realidad son muchos, los que no conocen a, CLAUDIA HERNANDEZ, dicen que es diputada federal, pero no acude a sesiones, aspira a suceder a MAKYTO, su verdadero promotor, pero no se le conoce trabajo y en las colonias ni se ha presentado.

Y si eso sucede en Reynosa, en Río Bravo, se calentó, CASANDRA DE LOS SANTOS, aquella que cobró como diputada local, pero fueron más las veces que se ausentó y ahora calienta lugar en el Congreso de la Unión.

Es la dueña de clínicas de estética, negocios que, al amparo de la ilegalidad y la trampa, debieron ser clausuradas por COEPRIS, por incumplir normas vigentes en la Ley de Salud.

MIGUEL ALMARAZ, acalde que ahora milita en el PAN, antes fue uno de los fundadores del PRD, está dispuesto a cederle el espacio, parte de los acuerdos pactados con antelación, él buscaría llegar al Congreso Local, el camino se lo indicará DE LOS SANTOS.

4.-UNA TRAS…DE BUFÓN A PRESTIDIGITADOR…Un personaje que sirvió a los intereses del PAN, haciéndola de bufón con sus féminas interpretaciones, provocó en este mortal una prolongada carcajada.

El singular interfecto nos abordó a la salida de conocido restaurante para asegurarnos que el próximo candidato y virtual gobernador de Tamaulipas será hombre, refiriéndose de inmediato a, RODOLFO GONZÁLEZ VALDERRAMA, aquel que de forma efímera fue Director General de RTC y ahora percibe una abultada cantidad salarial como vocero en el Congreso de la Unión.

Curtidos en el medio al que nos debemos desde hace varias décadas nos obliga a ver el tema con la prudencia debida y un profundo análisis, dicho en lenguaje llano, a no sudar calenturas ajenas.

Aunque no conozco al mentado RODOLFO, pero me parece haberlo saludado una sola ocasión en esta capital y con dejos de grandeza dirigirnos un forzado saludo; de ser cierto, lo cual dudo, que el actual vocero en verdad pudiera sumarse a la lista de suspirantes yo le recomendaría:

Darse un baño de pueblo, recorrer municipios, sostener encuentros con quienes conocen a sus principales personajes, recoger demandas, palpar sus inquietudes, porque no todo se resuelve consultando las redes, tampoco atendiendo resúmenes de noticias o desde la comodidad de su oficina viendo noticieros, de otra forma estará frito.

Tampico o la Ciudad de México no es la totalidad de Tamaulipas, cada uno de los 43 municipios tiene su peculiaridad, RODOLFO es algo así como HÉCTOR GARZA, quien ya se sentía gobernador, lo decía con tal ímpetu, que hasta el mismo se lo creía, pero mordió el polvo, su amigo, AMLO, no lo respaldó y en Reynosa hasta lo agreden líderes de sindicatos, cada que saca la cabeza.

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