Gaceta.

Por: Raúl Terrazas Barraza

Ajustes de estructura

La determinación del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, para la ejecución de un programa de reestructuración administrativa en áreas de su gobierno, está a punto de concluir, según anunció la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván, quien hizo saber que los ajustes permitieron eliminar subsecretarías y direcciones generales sin afectar derechos laborales.

El ejercicio administrativo permitió, en primera instancia, ahorros de presupuesto al reducir la cantidad de plazas y el pago de salarios, ya que también se llevan a cabo fusiones de departamentos con la finalidad de aprovechar mejor los recursos humanos y materiales con que cuentan las secretarías o dependencias que funcionan como organismos públicos desconcentrados, OPD.

Para que todo quede establecido conforme a la normatividad, instancias como la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la de Finanzas y, desde luego, la de Administración, trabajan de manera coordinada para analizar las propuestas y aprobar las nuevas estructuras, mismas que entran en operación una vez que el organigrama definitivo es publicado en el Periódico Oficial del Estado de Tamaulipas.

De las dependencias estatales que ya cumplieron con la reestructuración, la de Seguridad Pública terminó su proceso, lo mismo que Educación; por tanto, de acuerdo con la versión de la licenciada Manautou Galván, es en esta semana o durante el resto del mes de junio cuando la reestructuración impulsada por el gobernador Villarreal Anaya habrá de concluirse.

Destaca también en este hecho la colaboración de la parte sindical, bajo la premisa de que los derechos de los trabajadores del gobierno de la entidad no se verán afectados y, aunque las áreas que ya tienen aprobada la nueva estructura pudieron solicitar aumento de personal, la realidad es que en ningún caso ha sucedido; por tanto, la reestructuración administrativa ha demostrado su efectividad.

Los otros

La Unidad Académica Multidisciplinaria Mante, en la zona cañera, graduó a casi 184 nuevos profesionistas, quienes tuvieron como padrino de lujo al rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, médico Dámaso Anaya Alvarado.

La mayoría de ellos están relacionados con las ciencias de la salud, ya que fueron 137 de la carrera de Enfermería, 29 de Nutrición y Salud Integral; eso en cuanto a licenciaturas, pero además egresaron 16 de la maestría en Tecnologías del Aprendizaje y dos de la especialidad en Enfermería en Salud Pública.

Esa parte de la UAT, que estuvo mucho tiempo estigmatizada por el tipo de líderes estudiantiles que se enquistaron en la institución, es ahora, con mucho trabajo académico de por medio, la unidad académica que llegó a soñarse, porque se ha convertido en una alternativa real para que las y los jóvenes estudien una licenciatura y hasta cuenta con maestrías.

El hecho de que el rector haya aceptado la invitación a apadrinar a los egresados en este semestre tiene un gran significado, mucho más allá del ámbito académico, porque Anaya Alvarado demostró que confía en los directivos de las carreras en El Mante y que apoyará las necesidades de infraestructura requeridas para el funcionamiento adecuado, de acuerdo con los planteamientos del director, Mtro. Martín Berrones Morales.

A las y los egresados, el rector y padrino les dijo que ejerzan la profesión para la cual se prepararon con todas las herramientas y competencias que la UAT puso en sus manos, con un gran sentido humano y con los valores propios de la institución, que los entrega a la sociedad para ser factor de transformación e impulso al desarrollo de las regiones en las que trabajen.

Además, hizo un comentario en el sentido de que la relación con los distintos órdenes de gobierno en la entidad, y en especial con el sector salud, define que haya muchas ventanas de oportunidad en el campo laboral, dado que podrán trabajar a favor del desarrollo social y del bienestar de Tamaulipas.

La comunidad universitaria de El Mante se sintió halagada y respaldada por el rector, pero al mismo tiempo comprometida para mantenerse en el camino de la consolidación académica, en virtud de que la demanda de inscripciones en las carreras que se imparten en la UAM Mante también ha ido en aumento, como en el resto de los campus de la UAT en la entidad.

En la graduación universitaria estuvo presente la alcaldesa Martha Patricia Chío de la Garza, quien se mostró complacida por la presencia del rector Anaya Alvarado en su municipio y también felicitó a las y los egresados.

Ella, como otras presidentas y presidentes municipales de la entidad, está en espera de que transcurran los tiempos políticos para reelegirse en el cargo, ya que todavía se puede.

España hizo un repartidero de escobas de oro a ayuntamientos de Tamaulipas, como reconocimiento a los programas de mejoramiento ambiental y limpieza que llevan los funcionarios de esa instancia de gobierno, al grado tal que hasta los de Ciudad Victoria alcanzaron una.

Enviaron por la escoba a Beatriz Vela, directora del Instituto Victorense de la Juventud, tras asistir al evento realizado por la Asociación Técnica para la Gestión de Residuos, Aseo Urbano y Medio Ambiente (ATERGUS), que agrupa a municipios, empresas y profesionales de los sistemas de gestión de residuos y medio ambiente.

Debieron de mandar una a El Mante, pero como premio que quedó pendiente de entregar al licenciado Javier Villarreal Terán, único alcalde de Tamaulipas que se puso a barrer calles para tratar de mejorar la cultura de la limpieza urbana en la población de la urbe cañera. Por desgracia, luego de concluido su trienio, la barrida de calles pasó a la historia.