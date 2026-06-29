LETRAS PROHIBIDAS

YAC: Lo que dijo sin decir de Cabeza de Vaca

Clemente Zapata M.

Desde el inicio de la presente administración, el gobernador AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, ha desplegado toda una estrategia integral para fomentar el uso eficiente y eficaz del agua y alineado con la visión de la presidenta CLAUDIA SHEINBAUM, se han realizado grandes obras y acciones para que las familias tamaulipecas tengan acceso a este recurso vital, así como para lograr la sustentabilidad y el desarrollo del estado.

Crear la Secretaría de Recursos Hidráulicos, emprender obras estratégicas como la segunda línea del acueducto en Ciudad Victoria, la tecnificación de los distritos de riego 025 y 026, la entrega de más de diez mil tinacos, llegando hasta las comunidades más apartadas, y contribuir con una aportación del estado al Fondo de Infraestructura Social para las Entidades, a fin de ejecutar obras de infraestructura hidráulica, además de la rehabilitación de pozos, tanques elevados y represas, son parte de la estrategia prioritaria del Gobierno del Estado para que el recurso agua llegue a casa como un derecho humano y como parte de la vida diaria de las familias tamaulipecas.

Este domingo, VILLARREAL ANAYA afirmó que hay grandes avances en Tamaulipas, alineados con la visión y el programa federal de la presidenta SHEINBAUM en aspectos tan importantes como el desarrollo urbano, el cumplimiento del derecho humano al agua, la sustentabilidad agrícola, pecuaria y el desarrollo empresarial. ¡Enhorabuena!

++LO SIGUIENTE, NADA QUE VER CON LO ANTERIOR… Con todos sus “asegunes”, elucubraciones, especulaciones y “sospechosismos”, pudiera decirse que el caso de la extitular de la Secretaría de Bienestar Social es el más mediático en que se ve involucrada una funcionaria del exsexenio de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA… Una funcionaria cabecista, pues… ¡Zaaas culebra!

El caso da para abordar muchas aristas y —sobre todo—, hacer fuertes apuestas, a favor y en contra, del actual fiscal general de justicia, JOSÉ EDUARDO GOVEA OROZCO, quien en el tiempo en que fue el Zar Anticorrupción vio nacer el caso en contra de “YAC” (es decir YAHLEEL “X”).

O bien, apostar por ANDRÉS NORBERTO GARCÍA REPPER FAVILA, quien como actual titular de la Fiscalía Especializada en el Combate a la Corrupción (FECC), le toca dar seguimiento al caso, robustecerlo y salir con una sentencia en firme para la causa cuatroteísta… ¡Ah perro, traes el Omnitrix!

OJO AL DATO, dijo el garabato: Constitucionalmente YAC tiene derecho a un juicio justo, como cualquier ciudadano, por lo que el caso no debe tener la más mínima sospecha a que está politizado. Por lo anterior, habrá también que hacer dos preguntas: (1) Si el caso se cae, ¿cómo quedaría el exzar Anticorrupción y actual fiscal general, GOVEA OROZCO?; quien aseguró que estaba (que lo había dejado) muy sólido… y…

(2) GARCÍA REPPER FAVILA, el actual titular de la FECC, ¿cómo quedaría también ante la opinión pública?, sobre todo porque —palabras más, palabras menos—dijo que la justicia podrá enfrentar cualquier argucia de la defensa, pero tarde que temprano habrá condena… ¡Ay nanita!

De acuerdo con información “filtrada”, YAC enfrenta un presunto desfalco cercano a los 986 millones de pesos por las compras “chapuceras” de miles de paquetes alimentarios durante el sexenio de GARCÍA CABEZA DE VACA.

Independientemente de cómo se lleve y termine el proceso en contra de la exsecretaria de Bienestar, lo que la dama dijo, pero sin decirlo, del exgobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, es que era su patrón y su “cuadro chico” —y no ella, YAC—, quien hacían todo el enjuague financiero de una Secretaría en la que sólo estuvo en la recta final del sexenio, a partir del uno de octubre del 2021… ¡Chúpale pichón!

EN CONCRETO, dijo el albañil: En sus redes sociales, la exsecretaria de Bienestar —YAC— precisó que ella: (1) No contrataba, (2) No licitaba (3) No autorizaba pagos (4) No administraba, ni manejaba dinero público y… (5) aseguró YAC que no eran facultades del cargo que desempeñó: contratar, licitar, pagar, ni manejar dinero público… ¿Entonces qué hacía… sólo fue una figura decorativa de la más importante Secretaría de cualquier administración estatal y municipal y cobraba por ello…? ¡Santos Batimisterios!

En sus redes sociales, la exsecretaria cita: “Por eso resulta inaceptable que se pretenda atribuirme decisiones que legalmente correspondían a otras instancias y, además, que se sumen cifras de periodos en los que ni siquiera ocupaba ese cargo para presentarlas como si hubieran ocurrido durante mi gestión”.

Suponiendo, sin conceder, que lo dicho por la dama es verdad, da entender lo siguiente (1) el presunto desvío se dio en otras instancias: ¿Finanzas…?, ¿O el “hermano Lelo”…? (2) o el presunto desvió sí se dio, pero en tiempos en donde ella no ocupó el cargo, versión que se podría robustecer con el encierro de RÓMULO GARZA MARTÍNEZ, (también exsecretario de Bienestar) quien está en la cárcel prácticamente por lo mismo que se le señala a la hoy exsecretaria de Bienestar… y…

(3) Según YAC, la “fuga” de casi 986 millones de pesos ya se había dado cuando ella llegó a ocupar el cargo el uno de octubre del 2021… ¡AyWey!

Ahora bien… Lo anterior lo asegura YAC, mientras la autoridad judicial sigue con un proceso que está firme, tiene solidez y podría terminar en condena, según los fiscales GOVEA OROZCO y GARCÍA REPPER FÁVILA… ¡Ufff!

El tema está en manos de un Juez, sigue su curso y en breve veremos el resultado; pero la nota, la más importante dentro del “Caso YAC”, es lo que la misma dama dijo sin decirlo: no contrató, no pagó por las despensas; es decir ella “no se mandaba sola”… ¡Ostias tío de la Virgen santa!

El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, DÁMASO ANAYA ALVARADO, expresó que la UAT cumple con un proceso exitoso para contar con finanzas sanas, que permiten seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos ante la creciente matrícula de estudiantes.

“Por eso tenemos gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS, y calidad en todos los planteles. Tenemos mucho más y mejor que otras universidades, no pueden lograrlo. Vamos a seguir apoyando sobre todo a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, queremos que nuestra universidad avance fuertemente”, puntualizó.

En este sentido, destacó que la administración eficiente, la transparencia y el diálogo abierto con la comunidad universitaria han sido clave para impulsar el crecimiento de la institución.

En un encuentro con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), DÁMASO ANAYA refrendó también su compromiso con el fortalecimiento del gremio docente y el impulso a la calidad educativa.

En su mensaje, subrayó lo esencial que ha sido para la Universidad contar con un adecuado proceso de rendición de cuentas, así como el respaldo del Gobierno del Estado para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros, como así se ha reflejado en los últimos años…

Asimismo, enfatizó la relación de respeto y de entendimiento que la Universidad ha establecido con el sindicato de académicos, que ha derivado en los beneficios establecidos en el Contrato Colectivo de Trabajo. ¡Enhorabuena!

LA GRILLOTINA: DICHOS Y DESDICHOS

++ANDAN DICIENDO QUE… Aunque no puede pisar abiertamente tierra azteca y menos cueruda, a quien le están saliendo “bien las cosas” en el terreno político/electoral es al exgobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, porque para el próximo domingo por la tarde se podría confirmar que comandaría dos partidos… CUENTAN QUE… Con la “bendición” del Instituto Nacional Electoral (INE) CABEZA DE VACA le apuesta a “Somos México” como uno de sus partidos luego de recibir la “bendición” electoral de oficialmente ser un órgano político, con prerrogativas y toda la cosa, comandado por GUADALUPE ACOSTA NARANJO… TAMBIÉN CUENTAN QUE… Con la “ayuda” de sus cuates del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Acción Nacional (PAN), quienes podrían reventar a CÉSAR “El Truko” VERÁSTEGUI y a GLORIA GARZA, entonces GARCÍA CABEZA DE VACA, tendría el control del PAN y “mano ancha” en “Somos México” para lo que se pueda ofrecer en el 2027 y lo que sigue… ¿Será…?

++ANDAN DICIENDO QUE… Son “cueros de rana” de groserota denominación, la que se inyecta desde hace algunos meses a una campaña mediática en donde los “sicarios” de la tinta y el papel, así como espacio digital, tienen un sólo objetivo: golpear, golpear y golpear; ensuciar, tiznar y generar duda en contra de diversos personajes ligados al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena)… CUENTAN QUE… La lana viene desde las “altas alturas” del otro lado de la frontera, pero se distribuyen a través de terceros que conocen el entramado mediático no sólo de Tamaulipas, sino de México; pero también desde aquellas alturas se “nutre” espacios noticiosos que en el pasado eran considerados los adalides de la verdad en tierras gringas… TAMBIÉN CUENTAN QUE… El capitalismo del otro lado de la frontera le tiene mucho miedo a la izquierda mexicana, porque al parecer no la puede controlar, por eso las apuestas son fortalecer la derecha mexicana para las próximas elecciones… ¡El que entendió/entendió!

++ANDAN DICIENDO QUE… Quien anda bien recio es el diputado local de Morena, CLAUDIO DE LEIJA HINOJOSA, quien se mueve para que sea tomado en cuenta para que el 2027, como candidato a la alcaldía de Ciudad Madero, sobre todo porque “huele” una oportunidad para treparse al tren de la transformación en la zona sur… CUENTAN QUE… Aunque quienes conocen a CLAUDIO DE LEIJA, aseguran que hace ruido, genera polvareda y alharaca, amagando con que busca la candidatura a la Alcaldía, cuando en realidad sólo quiere quedar en firme para la reelección a la diputación local del distrito 20… ¡Chúpale pichón!

En otro tema. Con la entrega de tres mil kits escolares, la presidenta del DIF Victoria, LUCY DE GATTÁS, reafirmó el compromiso del sistema, y gobierno municipal del alcalde LALO GATTÁS, con la educación de la niñez victorense en la quinta edición de la campaña “Pasos por la Educación”.

En su mensaje ante maestros y padres de familia, agradeció la confianza y generosidad de empresarios, ciudadanos y servidores públicos del Ayuntamiento que se sumaron a la noble causa de donar útiles escolares para apoyar a niñas y niños de escuelas de la zona rural.

El alcalde LALO GATTÁS, felicitó a su esposa LUCY DE GATTÁS, damas del voluntariado y sociedad por el compromiso con la educación, la que aseguró se apoya desde el Gobierno municipal en la distribución de 21 mil desayunos calientes diarios y la inversión en infraestructura educativa.

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GRACIAS… Nos leemos hasta el lunes.

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