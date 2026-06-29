A MI MANERA

Por Tello Montes

Ninfa se destapa para N. L.

En política hay quienes se esconden detrás del clásico «todavía no son los tiempos», y hay quienes prefieren hablar de frente. Ese fue el caso de la secretaria de Economía, Ninfa Cantú Deándar, quien dejó claro que no está descartada para buscar la alcaldía de Nuevo Laredo en 2027.

No titubeó. No le dio vueltas al asunto. Tampoco negó sus aspiraciones. Al contrario, soltó una frase que seguramente empezó a mover el tablero político en la frontera: «Estoy bien puesta».

Y por si alguien pensaba que podía echarse para atrás, fue todavía más contundente: «No me rajo, nunca me he rajado y nunca me voy a rajar».

Con esas palabras, Ninfa manda un mensaje claro a quienes ya la daban fuera de la carrera o interpretaban equivocadamente sus declaraciones. La funcionaria estatal dejó abierta la puerta para competir cuando llegue el momento.

Pero también envió otro mensaje igual de importante. Reiteró que su jefe político es el gobernador Américo Villarreal Anaya y que cualquier decisión sobre su futuro dependerá de él. Es decir, mostró disciplina política y lealtad institucional, dos ingredientes que pesan mucho dentro de Morena.

Traducido al lenguaje político: sí quiere, sí puede, pero esperará la señal del gobernador.

Mientras tanto, seguirá concentrada en la Secretaría de Economía, desde donde presume resultados históricos en inversión, empleo y crecimiento para Tamaulipas.

Así que en Nuevo Laredo el mensaje quedó más que claro. Ninfa no se bajó de la contienda; al contrario, confirmó que sigue en la pista y con el motor encendido. La última palabra, como ella misma lo reconoce, la tendrá el gobernador. Pero una cosa ya quedó definida: no se anduvo por las ramas.

EN OTRO TEMA…, Tamaulipas se consolida como uno de los estados con mayor transparencia y solidez financiera del país, afirmó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, al destacar que la correcta administración de los recursos públicos ha permitido fortalecer la confianza ciudadana y la estabilidad de las finanzas estatales.

El funcionario señaló que toda la información sobre el manejo del dinero público está disponible a través de los portales oficiales de transparencia, garantizando el acceso de la ciudadanía a la rendición de cuentas.

Como resultado de este trabajo, Tamaulipas alcanzó un 97.83 por ciento de cumplimiento en la Evaluación de Armonización Contable, ubicándose entre los cinco primeros lugares a nivel nacional, reflejo de una administración responsable, ordenada y comprometida con el buen uso de los recursos públicos.

POR OTRA PARTE…, El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, Dámaso Anaya Alvarado, afirmó que el crecimiento y la calidad educativa de la UAT son resultado de una administración eficiente, transparente y responsable de los recursos públicos.

Destacó que las finanzas sanas han permitido fortalecer la infraestructura universitaria con gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS y CEINAS, además de seguir apoyando a docentes, estudiantes y trabajadores para consolidar una universidad cada vez más competitiva.

Durante un encuentro con el SUTAUAT, el rector refrendó su compromiso con el fortalecimiento del gremio académico y la mejora de las condiciones laborales, destacando que el diálogo y la rendición de cuentas han sido pilares del desarrollo institucional. En la reunión también se firmó el convenio correspondiente a las prestaciones establecidas en el Contrato Colectivo de Trabajo.

Y PARA CERRAR…, Gracias a las jornadas permanentes de fumigación impulsadas por el alcalde Beto Granados, Matamoros se mantiene sin casos de dengue durante lo que va de 2026, reflejando la eficacia de las acciones preventivas implementadas por el Gobierno Municipal.

A través de la Secretaría de Salud Pública Municipal, las brigadas recorren de manera constante colonias, fraccionamientos, áreas verdes y ejidos para combatir al mosquito transmisor del dengue, zika y chikungunya, además de reforzar las campañas de descacharrización para eliminar criaderos.

Con esta estrategia preventiva, la administración de Beto Granados fortalece la protección de la salud pública y refrenda su compromiso de mantener un Matamoros más limpio, saludable y seguro para todas las familias.