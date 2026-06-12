Exponen COMAPAS problemática por cortes de energía eléctrica a la CFE

*Se efectúa reunión entre secretarios estatales, gerentes de organismos operadores de agua, y directivos de la Comisión Federal de Electricidad

El gerente general de la COMAPA Altamira, Dr. Gabriel Arcos Espinosa, participó en la reunión de trabajo encabezada por el secretario de Recursos Hidráulicos para el Desarrollo Social de Tamaulipas, Ing. Raúl Quiroga Álvarez, que contó con la presencia del secretario estatal de Desarrollo Energético, Ing. Walter Julián Ángel Jiménez, para abordar temas relacionados con el suministro de energía eléctrica a organismos operadores.

Durante el encuentro, desarrollado en Ciudad Victoria y en el que también asistieron autoridades estatales, los encargados de las divisiones Golfo-Centro y Golfo-Norte de la Comisión Federal de Electricidad, y gerentes de las COMAPAS, se analizaron estrategias para atender y solucionar las problemáticas relacionadas con el suministro de energía eléctrica que impactan la prestación de los servicios de agua potable en la entidad.

Los responsables de los organismos operadores expusieron la situación que genera esa suspensión de energía, reportando la COMAPA Altamira alrededor de 232 “cortes’’ durante el 2026, con “repiqueteos’’ que van de minutos hasta suspensiones de 24 horas, lo que afecta en mayor medida a la zona ejidal, generando además costos considerables para la comisión.

La Comisión Federal de Electricidad acordó trabajar en coordinación con cada uno de los organismos operadores, manteniendo además estrecha comunicación para que cuando se vaya a programar un corte en el suministro de energía eléctrica, se dé a conocer con anticipación.

De esta manera, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira continúa sumando esfuerzos y fortaleciendo acciones que contribuyan a brindar un servicio más eficiente y de calidad en beneficio de los usuarios.