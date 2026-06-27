Encabeza Presidenta del DIF Tampico Emotiva Graduación de 29 niños CECUDI

*Luz Adriana Villarreal Anaya agradeció la confianza de los padres de familia durante la primera etapa formativa de los menores

La Presidenta del Sistema DIF Tampico, Dra. Luz Adriana Villarreal Anaya encabezó la Ceremonia de Graduación del Centro de Cuidado Diario -CECUDI- en la que 29 menores concluyeron su formación inicial.

Durante el emotivo acto, la titular de la institución, felicitó a los graduados, que en su gran mayoría ha vivido su primera infancia en las instalaciones del CECUDI, destacando que durante todo ese tiempo se ha consolidado un gran vínculo afectivo, deseándoles, además un desarrollo pleno y feliz en sus siguientes etapas de aprendizaje y desarrollo individual.

«Muchos de estos niños y niñas han estado con nosotros desde sus inicios en las etapas de lactantes y maternal; prácticamente han transcurrido aquí cinco o seis años. Agradecemos enormemente esa confianza y la oportunidad que nos dieron de intervenir positivamente en la vida de sus pequeños», afirmó.

Villarreal Anaya hizo hincapié en la enorme responsabilidad y el cariño de cada una de las docentes y educadoras; así como de la coordinadora del centro, Mtra. Dalia Maldonado López, señalando que el propósito principal ha sido brindarles una base sólida de conocimientos y valores.

Resaltó que la etapa preescolar y la primera infancia es el periodo de mayor capacidad de aprendizaje, por lo que las experiencias afectivas y educativas vividas en el CECUDI marcarán el rumbo de su formación y crecimiento.

Al concluir el acto, la presidenta del DIF Tampico reiteró que ver a los menores listos para emprender nuevos retos escolares representa un orgullo institucional, pues se les han «abierto las alas» para un futuro lleno de éxito en su camino académico y personal.