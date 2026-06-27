Timadores Piden Dinero en Madero a Nombre de una Parroquia

*Una falsa colecta se realizó en un sector de la zona norte de ese municipio, para supuestas obras de mantenimiento

Raúl Gallegos

La diócesis de Tampico advirtió a la población no dejarse sorprender por personas que están solicitando dinero, con falsas colectas que se llevan a cabo en colonias de Ciudad Madero.

Representantes eclesiásticos de la Parroquia del Sagrado Corazón, situada en la zona centro de ese municipio petrolero, manifestaron que se ha detectado a varias personas que mediante una supuesta colecta a nombre de la iglesia realizan en sectores como Las Flores.

La parroquia se deslindó de esa clase de situaciones y pidió a la sociedad no caer en engaños o presunto fraude, pues los timadores afirman que lo recaudado será para realizar obras de mantenimiento.

La administración parroquial mencionó que la situación fue detectada gracias a la denuncia anónima de un feligrés, quien hizo llegar una fotografía en la que se observa a dos personas realizando colectas y ofreciendo rosarios, presuntamente utilizando el nombre de la parroquia.

Las personas fraudulentas fueron vistas en la calle Salomón Gutiérrez de Luna, arteria cercana al kínder que se encuentra en esa colonia popular.

La parroquia de Ciudad Madero emitió un comunicado oficial vía redes sociales donde da a conocer el hecho desafortunado.

“Nos hacen llegar esta foto de personas que andan en la colonia Las Flores pidiendo dinero y ofreciendo rosarios, disque para la Parroquia del Sagrado Corazón de Jesús. Que no se dejen engañar; nuestra parroquia no hace nada de esto», aclararon

Ante esta situación, la parroquia hizo un llamado a la prudencia, discernimiento, exhortando a los fieles a verificar cualquier solicitud de apoyo económico antes de realizar aportaciones, especialmente cuando éstas se hagan fuera de los medios oficiales de la comunidad parroquial.

Asimismo, se invitó a la población a mantenerse alerta y a reportar cualquier situación similar a las autoridades pertinentes.