Exhorta Mónica a Ciudadanía no Hacer Mal Uso del 911

*No hubo amenaza de bomba en la secundaria porteña situada en la Infonavit

Raúl Gallegos

La alcaldesa de Tampico, Mónica Villarreal Anaya exhortó a la población a no jugar con las líneas de emergencia que están al servicio de cualquier situación que afecte a la seguridad en el municipio, esto luego de la amenaza de bomba que se suscitó en un plantel educativo a muy temprana hora.

Precisó, que en esa clase de movilizaciones se gastan recursos importantes, que bien pudieran ser utilizados en otros eventos donde, dijo, realmente se necesita el apoyo de las autoridades.

Explicó, que la supuesta amenaza de bomba en la institución educativa situada en la colonia Infonavit en la zona norte «no sucedió nada, solo fue una llamada falsa» que desafortunadamente movilizó a todos los cuerpos de auxilio y de seguridad.

Villarreal, remarcó que con esta clase de situaciones falsas «se deja de ir a otros lados, dónde es posible atender otra clase de acciones concretas dentro del municipio», aclaró

Puntualizó, que la fiscalía y autoridades federales comenzaron con una investigación para conocer el origen de esas llamadas, así como lo que realmente sucedió en ese momento del hecho.

«Ya se está investigando el hecho para conocer realmente lo que sucedió», acotó