Faltan Insumos, Medicamentos y Personal en el Civil de Tampico

*Las carencias no terminan en ese nosocomio y otros más de la entidad

Raúl Gallegos

El hospital Civil de Tampico mantiene una serie de carencias que no ha podido subsanar el IMSS-bienestar, sobre todo en el rubro de insumos, medicamentos y personal insuficiente, que propicia una atención de baja calidad hacia la población, señaló Adolfo Sierra Medina.

El Secretario General de la sección 51 del SNTSA, expresó que pese a la buena voluntad que tiene el organismo federal encargado de regular y normar la atención médica en Tamaulipas, se sigue fallando en la entrega de medicamentos en varios nosocomios.

«El IMSS bienestar habla de que hay medicamentos en los hospitales, pero cuando vamos a las unidades médicas no coincide con la realidad», resaltó

Dijo, que las carencias se extienden a los insumos para el personal, como la falta de material para curación, ropería y otros insumos que las enfermeras y médicos suelen usar en la atención hacia la población», recalcó

Sierra, dejó claro que hay una petición que el SNTSA habrá de llevar a nivel estatal en el rubro de basificación, pues con ello se busca nivelar el tema de atención médica y especialidades.

Remarcó, que el sindicato está solicitando 500 plazas para la entidad en áreas como enfermería, área médica y paramédicos, de las cuales 80 serán para la zona sur.

«La calidad del servicio que se presta en la mayoría de los hospitales que regula el IMSS bienestar es de poca calidad, y eso ya lo saben los encargados de esas áreas del gobierno», recalcó