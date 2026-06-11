Marcelo Olán fortalece alianzas en beneficio de trabajadores del IMSS

Ciudad Victoria Tamaulipas. – Con el objetivo de generar mayores beneficios para las familias tamaulipecas, el Director de Oficinas Fiscales y de Establecimientos de Bebidas Alcohólicas del Estado, Marcelo Olán Mendoza, formalizó un convenio de colaboración con el Sindicato Nacional de Trabajadores del Seguro Social (SNTSS), Sección X Tamaulipas.

La firma del acuerdo se realizó junto al dirigente sindical, Dr. Jorge González, con la finalidad de hacer sinergia y brindar facilidades y beneficios fiscales a las y los trabajadores del Seguro Social, así como a sus familias.

Marcelo Olán destacó que este esfuerzo responde a la visión humanista del Gobierno de Tamaulipas que encabeza el gobernador Américo Villarreal Anaya, así como al respaldo del secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, quienes impulsan acciones que mejoran la calidad de vida de la población.

El funcionario reiteró su compromiso de continuar fortaleciendo la coordinación institucional para acercar más apoyos y beneficios a quienes más lo necesitan.