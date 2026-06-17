¡Invaden patios! Bomberos capturan 15 cocodrilos en Ciudad Madero

Por Diana Alvarado

Al menos 15 cocodrilos han sido capturados por elementos del Cuerpo de Bomberos de Altamira en las últimas semanas, principalmente en patios de viviendas ubicadas cerca de lagunas y zonas de vegetación, informó el comandante de la corporación, Jesús Germán Ponce Sánchez.

El jefe de los vulcanos señaló que la mayoría de los reptiles medían entre 1.30 y 1.50 metros de longitud, aunque uno de los ejemplares alcanzó los dos metros.

Detalló que las colonias donde con mayor frecuencia se han registrado estos avistamientos son La Candelario Garza Leal y La Quinta, sectores cercanos a cuerpos de agua donde es común la presencia de estos animales.

De los 15 ejemplares asegurados, ocho fueron localizados en patios de casas habitación, mientras que otros fueron reportados por personas que transitaban por vialidades o zonas de monte.

Ante esta situación, el comandante exhortó a la población a no intentar capturar a los reptiles por cuenta propia y, en su lugar, reportar inmediatamente cualquier avistamiento al número de emergencias 911 o directamente a la estación de Bomberos.

Asimismo, recomendó a las familias que habitan cerca de lagunas mantener limpios sus patios y evitar la acumulación de maleza o basura, ya que estas condiciones favorecen la presencia de cocodrilos en las áreas habitacionales.

Ponce Sánchez reiteró que, ante cualquier encuentro con uno de estos reptiles, lo más importante es mantener la distancia y permitir que personal capacitado se encargue de su captura para evitar accidentes.