PRESENCIA

ANA LUISA GARCÍA G.

< Olga Sosa, aspiraciones que se abren camino

La senadora Olga Patricia Sosa Ruiz anda imparable, trae muy alta la vitamina “P” (de política) y se vale. En ese proceso está reforzando vínculos con sectores y gremios principalmente de la zona sur, donde tiene sus raíces. Cabe mencionar que hace medio siglo que Tampico no ha tenido un gobernador. El último fue don Manuel A. Ravizé, amigo cercano al Dr. Emilio Martínez Manautou de inmenso poder en el centro del país, mucho antes de ser gobernador, y que fue el que lo “dedeó”.

La cuestión es que debido al inmenso poder de Joaquín Hernández Galicia “La Quina” en esa zona, el cual estaba enemistado con el sistema político de ese tiempo, se vio con desconfianza un elemento que pudiera ser controlado o manipulado desde Cd. Madero. Incluso se dio el caso de que Tinita Icaza de Contreras, el sistema la hizo perder la alcaldía de Reynosa, debido a su cercanía con el líder petrolero.

Retomando el tema de la sucesión en Tamaulipas, la circunstancia es que, en el escenario actual, los que tienen mano para la candidatura de Morena a la gubernatura, son los senadores morenistas. JR (José Ramón) Gómez Leal es la otra carta, pero es obvio que tiene plena conciencia de que él no va, por lo menos no lo hemos visto interesado, ni ahora, ni antes.

De tal suerte, que la senadora Olga Patricia va por la libre, hay decisión en ella desde el primer día, se le ve segura, y en esas condiciones se mueve, recorre el estado y en estas primeras fintas, ha obtenido buenos resultados, logrando respuestas positivas a lo que fueron señuelos.

Olga Sosa, reforzó su vínculo con el sector industrial del sur de Tamaulipas, al sostener una serie de reuniones con empresarios, líderes sindicales y directivos del Corredor Industrial de Altamira para impulsar proyectos estratégicos en materia de energía, petroquímica e infraestructura hídrica.

Por lo pronto la senadora tampiqueña fue recibida con calidez por integrantes del Sindicato de Petroquímicos, que lidera Julio Alfaro Flores, en ese encuentro la senadora destacó que la principal fortaleza de la región es su mano de obra calificada, reconoció el papel que desempeñan los trabajadores en el desarrollo industrial del estado.

En la misma ocasión, el CEO de la Operadora y coordinador de operaciones estratégicas de la AISTAC, Luis Apperti Llovet, reconoció en Olga Sosa, una aliada permanente del sector industrial. En conclusión, la legisladora tuvo una agenda satisfactoria.

SALUD DE CALIDAD GARANTIZA GOBIERNO A TAMAULIPECOS. – En un acto de confirmación de que Tamaulipas fortalece en el día a día la coordinación con el Gobierno de México, el gobernador Américo Villarreal Anaya dejó constancia de que su administración seguirá garantizando, el acceso a servicios de salud de calidad para todas y todos. El mandatario participó en una reunión encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, donde se analizaron y supervisaron los avances del modelo IMSS-Bienestar.

En ese escenario ambos niveles de gobierno, reafirmaron el compromiso de trabajar en unidad por una atención médica universal, gratuita para el bienestar de las familias tamaulipecas.

Cambiando de tema, el torneo de la Copa Mundial de la FIFA 2026, dejará huella en diferentes municipios de Tamaulipas por la construcción de nuevas canchas, la rehabilitación de otras, donde además se suma la creatividad de nuestras gentes plasmadas en murales que dan identidad y dejan un testimonio de creatividad y participación de los tamaulipecos.

Las acciones a cargo de los gobiernos del Estado de Tamaulipas y municipios, han dejado testimonio de su interés en fomentar la apertura de espacios para la práctica de la actividad física, lo cual es fundamental en el desarrollo de la niñez y juventud.

En Tamaulipas pudimos constatar a gobiernos estatal y municipales, involucrados en el tema del Mundial 2026, lo cual se reflejó en la construcción de 26 nuevas canchas en diferentes municipios, entre ellos Casas, Ciudad Madero y Ciudad Victoria. Son espacios que impulsan la convivencia, la activación física y nuevas oportunidades para niñas, niños y jóvenes.

El Mundial 2026 con una duración de 39 días, superior a las ediciones anteriores, espera la gran final el 19 de julio. Hay que destacar que esta es la primera vez en la historia, que la competencia organizada por Canadá, Estados Unidos y México cuenta con un formato expandido de 48 selecciones y un total de 104 partidos.

LA UAT CUENTA CON FINANZAS SANAS Y CALIDAD EDUCATIVA. – Contar con finanzas sanas, ha permitido a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, seguir invirtiendo en infraestructura y en la mejora de los servicios educativos haciendo frente a la creciente matrícula de estudiantes. Este proceso exitoso fue explicado por el rector Dámaso Anaya Alvarado, quien dejó constancia de que ha sido fundamental, el respaldo del Gobierno del Estado para seguir impulsando los proyectos de crecimiento e infraestructura en todos los rubros, y así se ha reflejado en los últimos años.

El rector afirmó que, gracias a ese apoyo, la universidad ha tenido diferentes obras y mencionó: gimnasios, Centros de Lenguas, CENDIS, los CEINAS, y calidad educativa en todos los planteles.

Anaya hizo alusión a los recursos materiales que la UAT tiene, y que es mucho más y mejor que otras universidades. El rector dejó constancia de que: “Vamos a seguir apoyando sobre todo a los maestros, a los estudiantes y a los trabajadores, queremos que nuestra universidad avance fuertemente”.

Cabe mencionar que el rector tuvo un encuentro con la dirigencia estatal del Sindicato Único de Trabajadores Académicos de la UAT (SUTAUAT), ratificando su compromiso con el fortalecimiento del gremio docente y el impulso a la calidad educativa.

En esta reunión, se llevó a cabo la firma de convenio de las autoridades sindicales y el rector de la UAT en un proceso que marca la ley, y en cumplimiento a lo establecido en el Contrato Colectivo, referente a las prestaciones de los miembros del SUTAUAT