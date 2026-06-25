Quiere el Puerto Obtener Certificación de la no Discriminación Laboral

*El gobierno local está enfocado en lograr ese reconocimiento

Raúl Gallegos

El gobierno de Tampico buscará obtener la certificación cómo municipio libre de discriminación y respeto a la igualdad hacia los diversos sectores de la sociedad, y para ello implementa políticas públicas encaminadas a la mejora de este rubro tan importante hoy en día.

Sobre el tema, la edil Silvia Olvera Saldívar, precisó que uno de los aspectos es que la burocracia logre una empatía total con todos los grupos sociales, y para ello se implementan pláticas, cursos y talleres enfocados al tema de la igualdad y respeto a los derechos humanos.

La vicepresidenta del comité de certificación en el cabildo, manifestó que la población de la diversidad sexual, discapacitados, adultos mayores y otros sectores más serán atendidos cómo se debe en éste trienio, pues la inclusión dentro y fuera del gobierno es un punto medular en el que se debe mejorar en este año

La concejal de Morena, recalcó que hasta el momento no hay ninguna queja o denuncia interpuesta ante el comité, que cuida cada detalle referente al tema de la no a la discriminación laboral y sí a la igualdad laboral.

Enfatizó, que el comité sesiona cada 15 días dónde se detallan las acciones a seguir en el tema, así como el constante monitoreo en todas las secretarías y direcciones para evitar que se caiga en esa anomalía.

«Poco a poco tenemos que usar un lenguaje incluyente, amable y sobretodo que todos los sectores de la población en esta ciudad se sientan respaldados por esta administración municipal en el tema de inclusión y la no discriminación», acotó

Se trata que el actual ayuntamiento logre la obtención de la norma NMX-025 en igualdad laboral y no discriminación, que incluye la capacitación continua de servidores públicos que garantice un gobierno incluyente.