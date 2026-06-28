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Refuerza COMAPA Altamira acciones para el cuidado del medio ambiente

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*En el CBTis 105 efectuó el acopio de basura electrónica y pilas usadas, y en la telesecundaria “Reforma Agraria” montó una exposición de maquetas sobre la sequía y la importancia del agua

Reafirmando su compromiso con el cuidado del medio ambiente y el bienestar de la comunidad, la Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Altamira, que dirige el Dr. Gabriel Arcos Espinosa, impulsa en planteles escolares acciones enfocadas a la conservación del agua y la prevención de la contaminación ambiental, ya que metales pesados altamente tóxicos (plomo, mercurio y cadmio) contaminan el agua y el suelo.

En el marco del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía, y con el enfoque en la importancia del agua para los ecosistemas, este organismo llevó a cabo en la telesecundaria “Reforma Agraria” una exposición de maquetas elaboradas por los alumnos, relacionadas con la sequía y la importancia del agua para Altamira.

A través de esta actividad, se promovió la reflexión y concientización de los estudiantes sobre la relevancia de conservar este recurso vital, así como sobre las consecuencias que se podrían enfrentar por el uso inadecuado del agua.

De igual manera, la COMAPA Altamira llevó a cabo una recolección de basura electrónica y pilas en el Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios Número 105, promoviendo la disposición adecuada de estos residuos considerados entre los principales contaminantes de los cuerpos de agua dulce.

Lo anterior, debido a que una sola pila de mercurio puede contaminar hasta seis mil litros de agua, además que desechar baterías en la basura doméstica común puede provocar incendios o explosiones debido a reacciones térmicas y aplastamientos en los camiones recolectores.

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