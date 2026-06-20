Reportan en el Golfo Olor a Amoniaco y Fertilizante que Daña Salud de Familias

*La empresa genera contaminación al Río Pánuco y en más de 50 familias que habitan el sector

Raúl Gallegos

Más de 45 familias de la colonia Guadalupe Victoria, situadas casi debajo del Puente Tampico y cercanas a bodegas propiedad de Asipona, mantienen un problema de salud toda vez que respiran amoníaco y olor a fertilizante de una empresa instalada cerca, y qué con las recientes lluvias hace que el problema se recrudezca.

Es por ello, que algunos residentes del sector decidieron manifestarse para exigir a la empresa y a la autoridad federal tomen cartas en el asunto, pues se están presentando casos de daño a la vista, en garganta y las vías respiratorias en menores y personas adultas.

Maria Guadalupe Pérez Borjas, quién dijo habitar en el referido lugar, explicó que la empresa aledaña tiene en sus bodegas material fertilizante que al mezclarse con el agua daña la ecología, fauna y a las mismas familias del sector pegado al Rio Pánuco.

«En los patios de esa empresa hay material fertilizante que al tener contacto con el agua lluvia despide un aroma fuerte que daña a la vista y vías respiratorias con un fuerte olor a amoniaco», dijo

Resaltó, que la problemática tiene poco más de un año en el lugar, por lo que pidieron a la Asipona y a la misma empresa realice labores de limpieza, retire residuos y estancamiemto de ese producto que hay en varios tramos de las bodegas.

Por su parte, Juan Puente, también residente en la colonia, explicó la importancia de que ya existan sanciones hacia la empresa que arrenda esas bodegas, por el mal manejo de sus productos.

«Que haya una remediación del lugar y se termine con el impacto ambiental que genera el uso de esos productos expuestos al aire libre», detalló

La empresa arrendataria de esa bodega se encuentra justo a un costado del paso de lanchas denominada 106 que comunica un sector del municipio de Pueblo Viejo con la zona sur, mediante el caudal del Río Pánuco.