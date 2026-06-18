Una Tras Otra/ Inoperante funcionaria de la SET

Por Jesús Hernández García. -El colmillo retorcido de, ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO, dicho de otra manera: la experiencia acumulada del líder gremial se impone ante quienes buscan desesperadamente sucederlo en el cargo.

Los buenos oficios del nacido en Villagrán, Tamaulipas y su impecable trabajo operativo lo hacen merecedor de toda la confianza de quien maneja los hilos sindicales a nivel nacional, ALFONSO CEPEDA.

En ese entendido, no se ve la hora en que pudiera adelantarse el reloj que marque el relevo de Secretario General de la Sección XXX en Tamaulipas y eso tiene desesperado a quien fue incondicional de, ELBA ESTHER GORDILLO y, se infiere, le suministra oxígeno, costeando sus recorridos por indistintas regiones del estado norteño.

Además del interfecto, varias son las féminas enlistadas en la puja y un masculino indisciplinado que ya probó las mieles del presupuesto sindical y desespera por retornar al botín.

ULISES RUIZ, BLANCA ALZANDUA, CECILIA ROBLES y, por no ser mala onda, hasta, ENRIQUE MELÉNDEZ, se mencionan como fuertes contendientes, los tres primeros con probada lealtad hacia el veterano dirigente.

Ya no figura quien cobra como Subsecretaria de Educación Básica, NORA DE LOS REYES, su inoperatividad y probada deslealtad hacia el dirigente sindical la descarta.

UNA TRAS…A, NORA DE LOS REYES, se le atribuye el fracaso en las negociaciones de personal docente de al menos seis escuelas, la “poderosa” funcionaria, así se define ella misma, ha soslayado los resolutivos, según lo establecen investigaciones realizadas por la SET y SNTE.

El asunto no es menor, se trata de 92 maestros de la Zona escolar 82 y de los planteles Himno Nacional, Juan B Tijerina y La Corregidora, en ambos turnos y con una matrícula que supera los mil alumnos, es decir no es asunto menor que se deba soslayar.

La situación que impera ya salpica a las altas esferas de la SET y el asunto llega hasta tercer piso de Palacio de Gobierno y genera incomodidad; NORA DE LOS REYEZ, no se inmuta, mantiene su rigidez, pero no aporta y mucho menos resuelve, esa ha sido su forma de trabajar, desde que era delegada en Villa de Casas, desde ahí mismo se ganó mala fama.

Las piedritas o, rocas, que, DE LOS REYEZ, le ha colocado en el camino al titular de la SET, MIGUEL VALDEZ, buscan dejarlo fuera de la dependencia, pensando que ella se ganaría el derecho a relevarlo.

Pero como dicen por ahí: “No somos iguales”.

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