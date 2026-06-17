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Solicitará Comisión Municipal de Transporte Público Reunión con Delegado Regional en su Oficina

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Raúl Gallegos

Será en unos días más cuándo la comisión de transporte público del cabildo de Tampico formalice la reunión mensual, pero ahora será en las oficinas del delegado regional toda vez que no ha podido acudir a la cita de trabajo en la sala de regidores.

Al respecto, la regidora y presidenta de la comisión, Guillermina Arriaga Moreno dejó claro que, en ocasiones anteriores, han solicitado a Francisco Gójon Medina participe en las labores mensuales que se celebran en el Palacio Municipal.

Ante tal insistencia de la comisión y constante renuencia del funcionario estatal, la primera solicitará su reunión mensual en las oficinas ubicadas en la avenida hidalgo.

Arriaga, dejó claro que hay temas muy puntuales que merecen ser abordados con prontitud en beneficio del usuario, como la falta de unidades cuando las condiciones climáticas se tornan adversas en la región, rutas canceladas y otros aspectos más.

«Vamos a ver si nos recibe en su oficina ya que no ha podido ir a las reuniones de la comisión en la sala de regidores. Solo esperemos que nos confirme» declaró la edil

La concejal del PAN subrayó que el servicio hacía la comunidad prácticamente tocó tierra hace unos días cuando se suscitó una puntual lluvia en la noche, que provocó que mucha gente se quedara varada en espera de una unidad.

«Afortunadamente la Guardia Estatal, Protección Civil, Bomberos y Defensa ayudaron ese día por la noche a trasladar a los usuarios a sus hogares o por lo menos acercarlos», acotó

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