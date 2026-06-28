Continúan asambleas en defensa de la transformación y la soberanía nacional

Ciudad Victoria, Tamaulipas, sábado 27 de junio de 2026.- Morena Tamaulipas mantiene su recorrido por el estado con las Asambleas Informativas en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional, fortaleciendo el diálogo directo con la ciudadanía y reafirmando el compromiso de organizar al pueblo en torno a las causas que impulsan el proyecto de la Cuarta Transformación.

Este sábado se realizaron asambleas en los municipios de Casas y Burgos, donde militantes, simpatizantes y ciudadanía refrendaron su respaldo a la defensa de la soberanía nacional y a la continuidad del movimiento transformador que encabeza la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, en la entidad.

En Casas, la presidenta del Comité Ejecutivo Estatal de Morena Tamaulipas, Mtra. María Guadalupe Gómez Núñez, encabezó la Asamblea Informativa acompañada por los referentes José Ramón Gómez Leal, José Braña Mojica, Francisco Hernández y Beto Hinojosa; así como por Juan Manuel Reyes González, coordinador territorial y Berhsabé Guadalupe Villarreal, capacitadora del Instituto Nacional de Formación Política, respectivamente, quienes convocaron a fortalecer la organización del pueblo para proteger los avances alcanzados por la transformación y cerrar filas en defensa de la soberanía nacional.

De manera simultánea, en Burgos, el secretario de Comunicación de Morena Tamaulipas, César Luna, presidió la asamblea junto con Silvia Burgos, el coordinador distrital Ermundo Sánchez, Federico Tinajero, coordinador territorial y, Orlando Hernández, capacitador del Instituto Nacional de Formación Política, destacando que la fortaleza del movimiento radica en un pueblo informado, consciente y organizado para defender el rumbo de la nación.

Este domingo continuarán las asambleas informativas en los municipios de Bustamante y Jiménez, como parte del recorrido territorial que Morena realiza en todo Tamaulipas para consolidar la organización popular y fortalecer la participación ciudadana.

Morena Tamaulipas reiteró que la defensa de la transformación y la soberanía nacional, requiere la participación activa del pueblo, porque solo con organización, unidad y conciencia se garantiza la continuidad de un proyecto que pone en el centro el bienestar de las y los mexicanos. La patria no se entrega ni se vende, se ama y defiende con un pueblo organizado y participativo. #PorLaDefensaDeLaSoberanía