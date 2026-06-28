GACETA

PSM y PCSP, lo último en partidos

Por: Raúl Terrazas

El Instituto Nacional Electoral (INE) concretó la creación de dos nuevos partidos políticos que entrarán al escenario electoral en 2027 y lo harán solos, para mostrar que pueden en virtud de que la ley impide la coalición por ser primerizos.

La consejera del INE, Frida Gómez Puga, aportó elementos suficientes para que otras dos organizaciones sociales pudieran convertirse en partidos; por eso, solo habrá dos nuevos partidos: Somos México, cuyas iniciales podrían ser PSM o pesomex a la hora de registrarse; y el otro es el Partido Construyendo Sociedades de Paz, que por sus siglas debería ser PCSP, el cual podría leerse pecesp.

Así que, en el terreno de la contienda electoral, habrá candidatas y candidatos del pesomex y del pecesp, incluso en Tamaulipas, porque quienes manejarán las dirigencias nacionales tienen la mirada puesta en esta entidad, en virtud de las posibilidades de reclutar militancia y poner las siglas en manos de aquellos rechazados desde los partidos tradicionales, entre los cuales el mayoritario es Regeneración Nacional.

Los dos partidos que se quedaron fuera de la jugada provenían de las organizaciones denominadas México Tiene Vida, el cual pudo tener como siglas PMV, que podría leerse pemevi, y Que Siga la Democracia, mismo que pudo leerse peside.

El asunto es que estas dos últimas agrupaciones llegaron a la recta final con toda la documentación; sin embargo, desde la perspectiva de las y los consejeros del INE hubo más de cuatro decenas de irregularidades, varias de las cuales, enumeradas por la Mtra. Gómez Puga, pesaron lo suficiente para determinar la negativa del INE y concluir con el otorgamiento del registro a solo dos nuevos partidos: el PSM y el PCSP.

Cabe recordar que, hasta este mes de junio, eran seis los partidos que pueden postular candidatos en Tamaulipas: PMRN, PVEM, PT, PMC, PRI y PAN, para las elecciones de 2027; alistándose con todo para las de 2028, que son para gobernadores en algunas entidades del país, como Tamaulipas, y continuar de frente para el gran proceso presidencial de 2030.

Al sumarse los dos nuevos, habrá en total ocho partidos políticos para las elecciones venideras, además de la opción de candidaturas independientes, porque eso sigue vigente en la ley, aunque como alternativa ha sido un gran fracaso, con todo y que este tipo de postulaciones fue deseado por décadas en el país; sin embargo, a la hora de la realidad, han sido muy pocos y todavía menos quienes ganaron elecciones por esa vía.

En Tamaulipas hubo alcaldes surgidos de candidaturas independientes en municipios como Jaumave, Llera y Tula; además, incluidos los candidatos a diputados, desde la reforma electoral para abrir paso a este tipo de candidaturas se han presentado más de medio centenar de aspirantes.

Entre ellos, el doctor Marggid Rodríguez Avendaño, quien acudió a la Oficialía de Partes del IETAM el 30 de noviembre de 2020 a manifestar su intención de participar como aspirante a candidato independiente al Ayuntamiento de Ciudad Victoria, Tamaulipas.

Es preciso señalar que quienes pretendieran ir en busca de alcaldías y diputaciones locales como candidatos independientes ahora tienen más fácil contactar a los dirigentes de los nuevos partidos políticos para que los hagan sus candidatos, so pretexto de que cuentan con un gran capital político que entregarán a sus partidos y, además, evitarán entrarle al largo proceso requerido para obtener el sí del IETAM para ser candidato sin partido.

Los otros

El lenguaje del gobernador del estado, doctor Américo Villarreal Anaya, todavía no tiene matices político-electorales; es más bien de cumplimiento de compromisos con los habitantes de la entidad y de invitación permanente para que quienes anden con proyecto político bajo el brazo aún no lo saquen.

La agenda de trabajo del titular del Poder Ejecutivo está compuesta de actividades de gestión, de entrega de beneficios en todos los municipios y de trabajo para la aplicación de los recursos obtenidos desde la federación para obras y para elevar la calidad de vida de los habitantes de todas las regiones.

Corre la versión en el sentido de que podrían realizarse de manera paulatina reuniones entre el mandatario estatal y alcaldes de la entidad; sin embargo, en ninguno de los casos alguien de los convocados ha dicho que haya habido tema político; más bien, trataron asuntos que tienen que ver con resolver necesidades de los municipios y buscar solución a imprevistos que no permiten a los ayuntamientos avanzar de la mejor manera.

Los tiempos de la política son precisos y lo que no debe suceder es que quienes tienen proyectos bajo el brazo traten de precipitarse, porque ello generaría alteraciones en el cumplimiento de cada compromiso que hicieron con la ciudadanía; eso tendrá más valor para la administración estatal que proyectos anticipados.

La forma de gobernar del doctor Villarreal Anaya, basada en el trabajo diario, la atención de audiencias y el seguimiento de las acciones de cada programa sustentado en el Plan Estatal de Desarrollo, es el ejemplo a seguir por quienes tienen responsabilidades con la ciudadanía desde las presidencias municipales, sabedores, además, de que el jefe del Ejecutivo estatal estará siempre atento a fortalecer las capacidades resolutivas de los alcaldes.