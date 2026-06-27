Continúa Armando Martínez transformación de Altamira

*Arranca nueva obra de pavimentación en el Sector Centro Norte

Como parte del compromiso de seguir transformando la infraestructura urbana y mejorar la movilidad de las familias altamirenses, el presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, dio el banderazo de arranque a la obra de pavimentación de la calle Benito Juárez, ubicada en la colonia Venustiano Carranza, en el Sector Centro Norte.

Durante el inicio de los trabajos, el alcalde destacó que esta nueva obra forma parte del programa permanente de modernización del municipio, mediante el cual se impulsa la rehabilitación y construcción de vialidades que brindan mayor seguridad, conectividad y calidad de vida a la población.

La pavimentación de la calle Benito Juárez beneficiará directamente a los habitantes de este importante sector, al facilitar el tránsito vehicular y peatonal, además de contribuir al desarrollo urbano ordenado de la zona.

Armando Martínez reiteró que su administración mantiene el compromiso de continuar llevando obras de infraestructura a todos los sectores de Altamira, atendiendo las necesidades prioritarias de la ciudadanía y consolidando un municipio con mejores servicios y vialidades dignas.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su propósito de seguir construyendo un Altamira moderno, funcional y con mejores oportunidades para todas las familias.