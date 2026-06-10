Vive el Mundial en Tula y Mier: Sectur

En los Pueblos Mágicos de Tamaulipas podrás apoyar a la selección mexicana y disfrutar la transmisión de 26 partidos.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Secretaría de Turismo de Tamaulipas invita a vivir el Mundial 2026 en los Pueblos Mágicos de Tula y Mier, donde la pasión del fútbol se mezcla con la magia y la belleza natural de Tamaulipas.

Con el objetivo fomentar la convivencia social y familiar en un ambiente de sana recreación, así como incentivar la atracción turística en la localidad, se ha preparado una experiencia inolvidable para los aficionados.

Así lo dio a conocer Benjamín Hernández Rodríguez, titular de la dependencia, al destacar además, que hay Nueve Rutas del Fútbol que conectan con los estadios de Monterrey, Guadalajara y Ciudad de México, para los fans y sus acompañantes.

“Nuestros Pueblos Mágicos serán el escenario perfecto para disfrutar el Mundial, aquí podrás vivir cada partido de la Selección Mexicana rodeado de historia, cultura y paisajes impresionantes”, explicó.

En Tula y Mier habrá estas transmisiones donde las autoridades locales ofrecerán activaciones especiales y ambiente festivo para que aficionados vibren con cada gol de México.

Además, se diseñaron nueve rutas turísticas que unen lo mejor de Tamaulipas: la Reserva de la Biósfera El Cielo, el impresionante cenote de El Zacatón, sus hermosas playas, pueblos con encanto, gastronomía única y riqueza cultural.

Se ofrecen estancias de un a tres noches con hospedaje, tours, comida y experiencias completas para que combines la adrenalina del fútbol con la magia de Tamaulipas, concluyó Benjamín Hernández Rodríguez.