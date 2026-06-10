CEDES Altamira y Matamoros presentes en Encuentro Nacional Deportivo CECyTE 2026

Hay habilitados dos módulos de exposición y venta de artesanías elaboradas en CEDES Altamira.

Tampico, Tamaulipas.- Reafirmando la colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) y el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), las directoras de los Centros de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Matamoros y Altamira acudieron a la inauguración del XXII Encuentro Nacional Deportivo CECyTE.

Con sede en la Expo Tampico, esta justa deportiva reúne a más de dos mil estudiantes de los Colegios de Estudios Científicos y Tecnológicos (CECyTE) provenientes de diferentes entidades del país, quienes competirán en diversas disciplinas deportivas hasta el 12 de junio del presente año.

La inauguración contó con la presencia de las directoras de los CEDES Altamira, Yolanda Garibay Caballero, y Matamoros, Romana López Vega; quienes atendieron la invitación de la directora general del ITACE, Claudia Anaya Alvarado, reafirmando la colaboración entre ambas dependencias en pro de la reinserción social de las personas privadas de la libertad (PPLs).

Cabe mencionar, que durante este encuentro estarán habilitados dos módulos de exposición y venta de artesanías elaboradas en el CEDES Altamira, los cuales están ubicados en el Salón Lobby Reynosa de este Centro de Convenciones y Exposiciones.