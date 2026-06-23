Necesario que Avenida Hidalgo no Tenga Contratiempos Viales y de Seguridad por Festejos Futboleros

*En el monumento al padre de la patria en tiempos de fútbol

Raúl Gallegos

La coordinación regional de Protección Civil pretende que los festejos de la población futbolera en el monumento a Miguel Hidalgo no salgan de control, de cara al próximo partido de la selección mexicana.

Rafael Chirinos Aguilar, encargado de esa dependencia estatal, explicó que históricamente ha habido grandes concentraciones en ese sitio, cuando el equipo de sus preferencias gana un campeonato o bien en éste momento qué participa la selección de todos los mexicanos.

Resaltó, que cuándo sucede el fenómeno de la algarabía el tráfico vehicular en ese importante punto de la ciudad se entorpece de manera considerable, de ahí la necesidad de que para el próximo miércoles se tomen las debidas precauciones en el tema.

Recordó, que el monumento a Miguel Hidalgo es un punto de reunión de muchos tampiqueños y habitantes de la zona sur, cuando algún equipo de primera división, la jaiba brava o en este caso la selección mexicana obtiene resultados favorables.

Chirinos, dejó claro que habrá de buscar coordinación con tránsito porteño y protección civil municipal para tratar de buscar vías alternas de circulación vial en los próximos días, ante el inminente tercer encuentro del equipo mexicano.

«Sobre todo en Tampico donde más se concentra la población para festejar a sus equipos de fútbol. Vamos a ver la posibilidad de establecer cercos o desviaciones en la vialidad para agilizar el tráfico además de evitar que pueda haber un posible accidente al momento de los festejos», aclaró

Resaltó, que una opción de prevención y agilidad vehicular para los próximos días, podría ser la implementación de avisos en las redes sociales, y de ésta manera ir concientizando a la población en el tema.