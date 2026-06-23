Proponen crear refugios climáticos en la zona sur para mitigar efectos de las altas temperaturas

*Este tipo de medidas no representaría una inversión considerable y sería de gran beneficio para personas vulnerables, especialmente quienes padecen enfermedades como diabetes e hipertensión

Por Diana Alvarado

Ante las elevadas temperaturas y sensaciones térmicas cercanas a los 50 grados registradas en los últimos días, el abogado especialista en derecho ambiental e internacional, Joan Eduardo Cavazos Gómez, propuso la creación de refugios climáticos en la zona conurbada del sur de Tamaulipas, con el objetivo de proteger a la población de las olas de calor.

El ambientalista explicó que estos espacios pueden ser abiertos o cerrados y servirían para que las personas tengan acceso a sombra, agua potable y áreas frescas donde resguardarse durante los periodos de calor extremo.

Entre las opciones planteadas se encuentran la instalación de palapas y bebederos en sitios públicos como unidades deportivas, terrenos de la feria y áreas recreativas, así como la habilitación de edificios gubernamentales con horarios más amplios para que los ciudadanos puedan permanecer en espacios climatizados.

Asimismo, consideró viable establecer acuerdos con la iniciativa privada, particularmente con hoteles y otros establecimientos con aire acondicionado, para que permitan el acceso temporal de la población a sus instalaciones durante las horas de mayor temperatura.

Cavazos Gómez señaló que este tipo de medidas no representaría una inversión considerable y sería de gran beneficio para personas vulnerables, especialmente quienes padecen enfermedades como diabetes e hipertensión, ya que son más propensas a sufrir golpes de calor.

Destacó que ciudades como Barcelona cuentan con cientos de refugios climáticos que han demostrado ser una herramienta eficaz para enfrentar los efectos del cambio climático, por lo que hizo un llamado a los gobiernos municipales de Tampico, Ciudad Madero y Altamira para impulsar este tipo de proyectos.