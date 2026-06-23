Operativos Hacia Ubers y Didis Provienen del Gobierno del Estado

*La autoridad reguladora busca normar este servicio vía plataforma digital

Raúl Gallegos

Los operativos para regularizar los automóviles que trabajan prestando el servicio de transporte público como Didi y Uber continuarán en la zona sur, señaló la edil porteña, Guillermina Arriaga Moreno.

La concejal y presidenta de la comisión en el cabildo, explicó que el Gobierno del Estado busca normar esa clase de servicio que se presta a la población, sobre todo en el tema de la seguridad.

Destacó, que los operativos se están llevando a cabo en la zona metropolitana, pues la semana pasada tocó el turno en Tampico.

«Y es probable que vayan a seguir, pues el objetivo es reglamentar el servicio y sobre todo la seguridad hacía la población», declaró

La regidora panista, dejó claro que personal de Transporte Público está solicitando al conductor de la unidad la documentación del vehículo, así como del dueño y quién lo trabaja por medio de la aplicación.

Manifestó, que, así como hay personas que están a favor de esa clase de operativos de revisión de unidades, muchos otros más no lo ven con buenos ojos, y prefieren parar sus unidades hasta que esa clase de revisiones cesen.

Arriaga, también dejó claro que mucha gente no cuenta con la capacidad económica para realizar el trámite de actualización del conductor, así como el registro de la unidad en la base de datos de la dependencia estatal.

«No todos cumplen, y seguramente los operativos habrán de seguir en la región para seguridad del usuario y de ellos mismos», recalcó