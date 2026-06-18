Calor «infernal» azota a Tamaulipas; la sensación térmica Alcanzar los 49 Grados

*En la región centro del estado, Ciudad Victoria, Padilla, Güémez y Jiménez también mantendrán condiciones de calor intenso, mientras que, en el sur, municipios como Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero experimentarán ambiente bochornoso debido a la combinación de altas temperaturas y humedad.

Especial / Redacción

Este jueves, Tamaulipas enfrenta calor extremo: sensación térmica de 49°C. Autoridades instan a proteger a los más vulnerables y evitar dejar a nadie en autos.

De acuerdo con el aviso oficial, la vigilancia estará vigente desde las 12:00 del mediodía hasta las 20:00 horas, periodo en el que la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar una sensación térmica cercana a los 49 grados centígrados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a sufrir golpes de calor.