TitularesZona ConurbadaTampico

Calor «infernal» azota a Tamaulipas; la sensación térmica Alcanzar los 49 Grados

Noticias de Tampico
Noticias de Tampico
0
110 lecturas

*En la región centro del estado, Ciudad Victoria, Padilla, Güémez y Jiménez también mantendrán condiciones de calor intenso, mientras que, en el sur, municipios como Mante, González, Altamira, Tampico y Ciudad Madero experimentarán ambiente bochornoso debido a la combinación de altas temperaturas y humedad.

Especial / Redacción  

Este jueves, Tamaulipas enfrenta calor extremo: sensación térmica de 49°C. Autoridades instan a proteger a los más vulnerables y evitar dejar a nadie en autos.

De acuerdo con el aviso oficial, la vigilancia estará vigente desde las 12:00 del mediodía hasta las 20:00 horas, periodo en el que la combinación de altas temperaturas y humedad podría generar una sensación térmica cercana a los 49 grados centígrados.

Ante estas condiciones, las autoridades recomendaron a la población evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratada, utilizar ropa ligera de colores claros y prestar especial atención a niñas, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas, quienes son más vulnerables a sufrir golpes de calor.

Artículo anterior
Consolida Tamaulipas agenda económica con la Unión Europea
Artículo siguiente
Presenta COMAPA SUR resultados, desafíos y acciones prioritarias ante CANACO Tampico
MÁS NOTICIAS:
noticiasdetampico.mx

ENTREVISTAS

Entrevista

Revisan fallas y necesidades del Tribunal de Disciplina Judicial en Tamaulipas

Noticias de Tampico - 0
Enrique Jonguitud Ciudad Victoria, Tamaulipas. 18 de junio. - Las condiciones de operación del Tribunal de Disciplina Judicial fueron revisadas durante una visita de supervisión...

Consolida Tamaulipas agenda económica con la Unión Europea

Abren en Ciudad Mante oficina para atención a migrantes

Reconoce Miguel Ángel Valdez a estudiantes de Tamaulipas por representar a México en Mundial FIFA 2026

COLUMNAS

Columnas

Una Tras Otra/ Inoperante funcionaria de la SET

Noticias de Tampico - 0
Una Tras Otra/ Inoperante funcionaria de la SET Por Jesús Hernández García. -El colmillo retorcido de, ARNULFO RODRIGUEZ TREVIÑO, dicho de otra manera: la experiencia...

Porque migrar nunca ha sido un viaje.

Actividades legislativas multivariadas

MERECIDO RECONOCIMIENTO AL LIC. MARCELO OLÁN MENDOZA