Tiempo y Espacio.

Cuando te afilian a la brava.

Por Jaime Luis Soto.

Sistema de Verificación del Padrón de Afiliados, así se llama la aplicación que tiene el INE para que cualquier persona pueda verificar en cuál partido está registrado.

Ahí, usted puede investigar si lo afiliaron a la brava -es decir, sin su consentimiento-, si aparece en uno o más partidos políticos, si lo dieron de baja sin avisarle, etcétera.

En pocas palabras: Su estatus de afiliación partidista.

Porque no dude usted que haya ciudadanos a los que no les interesa militar en ninguno de los partidos políticos existentes en nuestro México lindo y querido.

Y puede que se lleven la sorpresa de su vida al enterarse que su nombre aparece en algún padrón partidista.

Incluso, no es descabellado el pensar que algún ciudadano pudiera estar afiliado en todos los partidos políticos y hasta en los Demócrata y Republicano de los Estados Unidos (esto último, ya es rebane).

El tema viene a colación porque mire usted que otra vez volvió a ponerse de moda, valga la expresión, el tema de las afiliaciones duplicadas.

Esto, rumbo a la decisión del INE de convertir en partidos políticos a organizaciones civiles tras cumplir, supuestamente, con los requisitos correspondientes.

Pero… se habla de que en las listas de militantes que han entregado algunas de esas organizaciones civiles presuntamente aparecen ciudadanos que ya están inscritos en otros partidos como Morena, PAN, PT, Movimiento Ciudadano, Verde y hasta en el PRI.

Hagamos memoria: Hace muchos años al INE llegaron infinidad de quejas por los spots que los partidos políticos andaban promocionando en la televisión -todavía no predominaban las redes sociales- y en donde aparecían ciudadanos que nunca dieron su consentimiento para aparecer en esos vídeos promocionales.

El INE le dio la razón a las quejas ciudadanas y muchos spots tuvieron que ser retirados para ser sustituidos por otros en donde quienes aparecían sí habían dado su autorización.

Ahora, el problema son las afiliaciones duplicadas. Y se habla que son miles y miles…

El meollo del asunto va a ser revisar cada uno de esas afiliaciones duplicadas para ver en qué estatus se encuentra cada ciudadano que aparezca en dos o más listas de militantes y posiblemente avisarle para que digan con quien se queda.

O de plano, con ninguno…

No hay nada nuevo bajo el sol: Los partidos políticos, y las organizaciones que buscan convertirse en eso, siempre buscan inflar y presumir sus padrones electorales.

¿Para qué…? La respuesta es más fácil que la tabla del uno, Kimosabi: Para recibir más prerrogativas, no perder el registro y hacer negociaciones políticas.

Todo es parte del show, lamentablemente…

Por lo pronto, veamos si el INE se decide a revisar con lupa los padrones de cada partido, y de las organizaciones que quieren serlo, para determinar cuántas afiliaciones duplicadas se detectan.

Ah, y que lo informen públicamente. Plis.

Mejor comentemos que como parte del fortalecimiento del sistema de salud de Tamaulipas, el gobierno del doctor AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, puso en marcha el Congreso de Enfermería “Impacto de los programas prioritarios de salud en la práctica de enfermería”.

En el cual se desarrollarán estrategias e intercambiarán experiencias que impacten en el bienestar de la población.

Con la representación del mandatario estatal, la secretaria de Salud, ADRIANA MARCELA HERNÁNDEZ CAMPOS, presidió este evento académico que cada año se lleva a cabo con la colaboración de la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Y tiene la finalidad de formular técnicas y programas que permitan reducir la morbimortalidad para implementarlos en todos los ámbitos, desde la labor administrativa, hasta el trabajo en la comunidad.

“Donde hay educación va haber salud; donde hay salud, hay educación, estos términos están estrechamente relacionados para poder realizar un trabajo con calidad, que impacte en la población tamaulipeca; y recuerden que nuestro objetivo, y sobre todo nuestra razón de ser; es, nuestro paciente”, destacó HERNÁNDEZ CAMPOS durante su participación.

Mientras que gracias a la diversificación de su oferta académica y la apertura de planteles de nivel medio superior, la Universidad Autónoma de Tamaulipas prevé un incremento continuo en su número de estudiantes a corto plazo, informó el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO.

Detalló que, con la apertura de 14 nuevas opciones educativas —que incluyen nuevas carreras y la extensión de programas existentes a diversas sedes en Tamaulipas—, la UAT proyecta captar un promedio de 100 estudiantes por cada nuevo programa.

“En agosto del año pasado recibimos 1 400 jóvenes adicionales a los que normalmente captamos. Actualmente, tenemos más de 42 000 estudiantes en todos los niveles”, indicó.

DÁMASO ANAYA destacó que la máxima casa de estudios del estado ha ampliado significativamente su cobertura en el nivel medio superior.

Muestra de ello es la creación de la Preparatoria de Nuevo Laredo, un plantel que, debido a la alta demanda de ingreso, ya requiere la construcción de más aulas.

“Es una preparatoria donde podemos albergar a más de trescientos jóvenes. Tenemos que buscar consolidar un proyecto de infraestructura, salones, laboratorios. Eso es lo que estamos trabajando en el nivel medio superior”.

Asimismo, anunció que en agosto próximo iniciará operaciones la Preparatoria General en Tampico, la cual tendrá un énfasis especial en Música y Arte.

En lo que respecta al nivel superior, el rector sostuvo que la UAT dota de la infraestructura necesaria a sus campus para responder a la alta demanda de las nuevas carreras, como en el caso de Reynosa, donde se implementó la Licenciatura en Enfermería.

“Iniciamos esta carrera en Reynosa y para agosto debemos tener listos salones nuevos para continuar con su desarrollo. En agosto pasado recibimos a 100 estudiantes en Enfermería, y a 100 jóvenes más en la carrera de Contador Público y Finanzas”, explicó.

En la capital tamaulipeca, en el fraccionamiento Las Misiones “tenemos buen servicio de recolección de basura, abasto de agua, solo nos hacía falta pavimentación”, reconoció JORGE VILLARREAL ROBLES, habitante del sector, al alcalde de Victoria, EDUARDO GATTÁS BÁEZ.

En su mensaje, a nombre de los 5,313 beneficiarios de la obra de 3,132 metros cuadrados que serán rehabilitados con nueva carpeta asfáltica, agradeció a la autoridad municipal y regidores del Cabildo dar respuesta a la petición vial de 30 años de espera.

«Te agradezco que utilices bien los impuestos que pagamos para ayudar a muchas familias del fraccionamiento Las Misiones y San Luisito», dijo VILLARREAL ROBLES al resaltar que la pavimentación de la calle Misión de 3 Palacios mejorará el flujo vehícular.

«En Victoria vamos por el camino correcto», respondió GATTÁS BÁEZ al reconocimiento del grupo de vecinos, con quiénes dio el banderazo de inicio de obra que abarcará siete cuadras entre las calles Misión Loreto y Avenida Michoacán.

Es todo por hoy. Muchas gracias por leer.

Correo electrónico: jaimeluissoto@hotmail.com